Wolff haalt zijn gram over sensationele Antonelli: 'Ook Verstappen en Hamilton zagen het'
Wolff haalt zijn gram over sensationele Antonelli: 'Ook Verstappen en Hamilton zagen het'Maak ons je Google-favoriet
Mercedes-teambaas Toto Wolff bestempelt de huidige dominantie van Kimi Antonelli in de Formule 1 als een van de grootste verrassingen uit zijn loopbaan in de autosport. De jonge Italiaan kent een uiterst succesvol seizoen en gaat momenteel ruimschoots aan de leiding in het wereldkampioenschap. De Oostenrijker deed deze uitspraken tegenover onder andere Motorsport.com.
Hoewel het debuutseizoen van Antonelli vorig jaar nog zeer wisselvallig verliep, heeft hij dit jaar de smaak volledig te pakken. De koploper in het klassement wist tot dusver al zes Grands Prix op zijn naam te schrijven, waaronder de race in België. Met een puntentotaal van 242 heeft de Mercedes-coureur inmiddels een voorsprong van 59 punten opgebouwd ten opzichte van zijn naaste achtervolgers, teamgenoot George Russell en Ferrari-coureur Lewis Hamilton. "Dat hij dan na de winterstop zo uit de startblokken komt en het vrijwel elke race op rij perfect uitvoert, is desalniettemin een van de grootste verrassingen in mijn professionele autosportcarrière", aldus Wolff.
Erkenning van wereldkampioenen
Toch zagen meerdere topcoureurs de potentie van het talent al vroeg in. Wolff benadrukt dat de gevestigde orde wist wat de tiener in zijn mars had. "Ik denk dat de groten der aarde het simpelweg herkennen. Zoals het spreekwoord zegt: it needs one to know one. En ik denk dat als je vorig jaar naar Lewis Hamilton of Max Verstappen luisterde, zij ook al aangaven dat hij het in zich heeft", verklaart de teambaas. De indrukwekkende omschakeling ten opzichte van vorig jaar schrijft Wolff deels toe aan het analytische vermogen van zijn pupil. "Als ik het analyseer en me afvraag waar zijn fantastische reputatie in de juniorklassen en de karting vandaan komt, denk ik dat het te maken heeft met zijn verwerkingscapaciteit. Ik denk dat hij de winter gewoon nodig had om alles te verwerken: Waarom ging het goed? Waarom ging het slecht? Wat moet ik veranderen?".
Zware vuurdoop
De verwachtingen rondom de introductie van de rijder in de koningsklasse waren vorig jaar torenhoog, wat resulteerde in een flinke druk op zijn schouders. Hij was destijds pas achttien jaar oud en moest instappen in een periode waarin de reglementen al ver waren doorontwikkeld. "Wat Kimi vorig jaar overkwam, was precies wat we hadden voorspeld. Je wordt direct in de Formule 1 gedropt", blikt de CEO van Mercedes terug. "Dan was er nog die lawine aan media-aanvragen en druk. Ineens vond iedereen die ooit onderdeel was geweest van zijn traject dat ze bij hem moesten zijn of dicht op hem moesten zitten. De eisen waren gigantisch".
Ondanks kritiek vanuit de buitenwacht bleef de Oostenrijkse teambaas vasthouden aan zijn keuze. "Iedereen en z’n moeder zei tegen me dat het te vroeg was, dat ik hem niet direct bij Mercedes had moeten neerzetten en dat ik voor een kleiner team had moeten kiezen. Spa was waarschijnlijk een van de dieptepunten, maar ik bleef pal achter hem staan omdat ik voelde dat dit exact het jaar was dat we nodig hadden", legt hij uit.
Rust en resultaat
Dit seizoen profiteert Antonelli van de opgedane ervaring en een vertrouwde omgeving. "Hij wist hoe de vlucht naar Melbourne eruit zou zien, hij kende het hotel, hij kende de dynamiek. Hij komt op het circuit en alles is zoals vorig jaar. Dat betekent dat het puur aankomt op het racen en de voorbereiding, in plaats van dat hij als een hert in de koplampen staat te staren", stelt Wolff. Naast zijn snelheid op de baan roemt de teambaas ook de persoonlijkheid van de koploper. "Hij is authentiek, heel open en absoluut niet politiek ingesteld. Die negatieve kant ontbreekt bij hem volledig. Voor hem draait alles puur om de prestaties op het circuit. En hij heeft er inmiddels zelfs voor gezorgd dat al de Engelse monteurs elkaar knuffelen, wat voor ons ook nieuw is!".
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