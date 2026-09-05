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Toto Wolff, Max Verstappen, generic, 2026

Wolff woest na mislopen pole en geeft Verstappen de schuld: "Hij heeft de ronde verpest"

Toto Wolff, Max Verstappen, generic, 2026 — Foto: © IMAGO
2 reacties

Wolff woest na mislopen pole en geeft Verstappen de schuld: "Hij heeft de ronde verpest"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Volgens Toto Wolff is het mislopen van de pole position voor George Russell in Italië deels te wijten aan een actie van Max Verstappen. De Mercedes-teambaas stelt dat de Red Bull Racing-coureur bewust vertraagde, waardoor zijn coureurs hun snelle ronde zagen verdampen.

Tijdens de kwalificatie op Monza leek alles in gereedheid gebracht voor een optimaal resultaat voor de Zilverpijlen. Andrea Kimi Antonelli, die vanwege een gridstraf voor een motorwissel toch vanaf achteraan moet starten, fungeerde als trouwe teamgenoot om Russell van een slipstream te voorzien. Uiteindelijk was het echter verrassend Pierre Gasly die er met de eerste startplek vandoor ging. De Alpine-coureur was met een tijd van 1:21.786 nipt sneller dan Russell, die genoegen moest nemen met de tweede plaats. Wolff gunt de Franse formatie het succes. "Wie op pole staat, verdient het. Ik ben heel blij voor Alpine. Het was een raket op het rechte stuk", begon Wolff tegenover Viaplay.

Wolff baalt van slim trucje Verstappen

Dat Russell op slechts 0.060 seconden van de pole strandde, lag volgens Wolff echter primair aan de tactiek van Verstappen. De Limburger, die zelf niet verder kwam dan de zesde tijd, zou het spel in de slotfase slim hebben gespeeld. "Max was heel slim, want hij heeft de ronde verpest. Hij vertraagde zo erg. Kimi zat te dicht op Max, waardoor George ook te dicht op Max zat in de ronde en dat kostte in feite de pole", verklaart hij.

Gevraagd of Mercedes met de kennis van nu iets anders had kunnen doen, erkent Wolff dat de pitmuur scherper had moeten zijn op de positie van Verstappen. "Misschien hadden we moeten proberen een groter gat te creëren. Misschien moeten we ons ervan bewust zijn dat het Max is", concludeert de Oostenrijker.

Waar Wolff kalm voor de camera van Viaplay stond, waren die gevoelens compleet anders in de pitbox, precies op het moment dat Russell de pole aan Gasly verloor. Hij ging namelijk door het lint en sloeg op het scherm waarop de live timing te zien was.

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