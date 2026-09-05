Wolff woest na mislopen pole en geeft Verstappen de schuld: "Hij heeft de ronde verpest"
Wolff woest na mislopen pole en geeft Verstappen de schuld: "Hij heeft de ronde verpest"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Toto Wolff is het mislopen van de pole position voor George Russell in Italië deels te wijten aan een actie van Max Verstappen. De Mercedes-teambaas stelt dat de Red Bull Racing-coureur bewust vertraagde, waardoor zijn coureurs hun snelle ronde zagen verdampen.
Tijdens de kwalificatie op Monza leek alles in gereedheid gebracht voor een optimaal resultaat voor de Zilverpijlen. Andrea Kimi Antonelli, die vanwege een gridstraf voor een motorwissel toch vanaf achteraan moet starten, fungeerde als trouwe teamgenoot om Russell van een slipstream te voorzien. Uiteindelijk was het echter verrassend Pierre Gasly die er met de eerste startplek vandoor ging. De Alpine-coureur was met een tijd van 1:21.786 nipt sneller dan Russell, die genoegen moest nemen met de tweede plaats. Wolff gunt de Franse formatie het succes. "Wie op pole staat, verdient het. Ik ben heel blij voor Alpine. Het was een raket op het rechte stuk", begon Wolff tegenover Viaplay.
Wolff baalt van slim trucje Verstappen
Dat Russell op slechts 0.060 seconden van de pole strandde, lag volgens Wolff echter primair aan de tactiek van Verstappen. De Limburger, die zelf niet verder kwam dan de zesde tijd, zou het spel in de slotfase slim hebben gespeeld. "Max was heel slim, want hij heeft de ronde verpest. Hij vertraagde zo erg. Kimi zat te dicht op Max, waardoor George ook te dicht op Max zat in de ronde en dat kostte in feite de pole", verklaart hij.
Gevraagd of Mercedes met de kennis van nu iets anders had kunnen doen, erkent Wolff dat de pitmuur scherper had moeten zijn op de positie van Verstappen. "Misschien hadden we moeten proberen een groter gat te creëren. Misschien moeten we ons ervan bewust zijn dat het Max is", concludeert de Oostenrijker.
Waar Wolff kalm voor de camera van Viaplay stond, waren die gevoelens compleet anders in de pitbox, precies op het moment dat Russell de pole aan Gasly verloor. Hij ging namelijk door het lint en sloeg op het scherm waarop de live timing te zien was.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Italië: Russell snelste na eerste run Q3, strijdt om pole met Gasly
- Vandaag 15:59
Verstappen wijst probleem aan na teleurstellende kwalificatie: "Dan gaat de auto stuiteren"
- 58 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan
Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!"
Net binnen
Wolff woest na mislopen pole en geeft Verstappen de schuld: "Hij heeft de ronde verpest"
- 17 minuten geleden
- 2
Verstappen wijst probleem aan na teleurstellende kwalificatie: "Dan gaat de auto stuiteren"
- 58 minuten geleden
VIDEO | Hulp Verstappen strandt in Q2, Gasly stunt in Monza
- 1 uur geleden
FIA is het met oordeel Verstappen eens en deelt straf aan Piastri uit
- 2 uur geleden
- 6
Russell baalt van mislopen pole position, maar is blij voor Gasly: 'Ze waren extreem snel'
- 2 uur geleden
- 1
Piastri verpestte mogelijk Red Bull-plan, stewards roepen hem op het matje
- 3 uur geleden
- 5
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
- 1 september
Verstappen erkent dat het niet goed met hem gaat: 'Ik ben ziek'
- 22 augustus