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Max Verstappen at Zandvoort

Verstappen wijst probleem aan na teleurstellende kwalificatie: "Dan gaat de auto stuiteren"

Max Verstappen at Zandvoort — Foto: © IMAGO

Verstappen wijst probleem aan na teleurstellende kwalificatie: "Dan gaat de auto stuiteren"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen kende een teleurstellende kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië, waar hij genoegen moest nemen met de zesde positie, al schuift hij door een straf wel op naar P5. De coureur van Red Bull Racing liet na afloop weten dat zijn sessie op het Autodromo Nazionale Monza werd gehinderd door technische problemen aan zijn auto.

Hoewel de viervoudig wereldkampioen voorafgaand aan de kwalificatie nog hoopvol was, sloeg dat gevoel snel om toen hij eenmaal op het asfalt verscheen. "Ik had een beter gevoel in de derde training, maar meteen met naar buiten rijden in de kwalificatie was er iets mis met de auto", legde de Limburger uit tegenover Viaplay. Het resultaat past in het moeizame seizoen van Verstappen, die momenteel de zesde plek bezet in het wereldkampioenschap met zijn RB22. Hij gaf aan dat het team vaker kampt met onderdelen die tussen de verschillende sessies door onverwacht defect raken of in ieder geval anders reageren.

Problemen aan de achterzijde

Tijdens de strijd om de startposities in Italië bleek er een specifiek mankement te zijn aan de achteras van de bolide, zo klonk het over de boardradio. Door dit defect veerde de auto niet meer naar behoren uit, wat Verstappen veel tijd kostte op het snelle circuit van Monza. "Dan begint die auto te stuiteren, dan gaat-ie niet meer goed over de hobbels en de kerbs", aldus Verstappen. Dat hij in het eerste deel van de kwalificatie al vroeg uit zijn auto stapte, had overigens een andere reden. Er kwam lucht in zijn helm, waardoor hij besloot de pits op te zoeken. Het probleem met de achteras is iets waar de Red Bull-monteurs niets meer aan konden doen. "In de kwalificatie mag je de auto niet aanraken", verklaarde Verstappen.

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Onderstuur bij hard pushen

Naast de haperende achteras blijft de algemene balans van de RB22 een zorgenkindje. "Als je echt heel hard moet pushen dan valt hij weer in onderstuur in het midden van de bocht en dan verlies je gewoon tijd natuurlijk", zo vervolgde hij de klaagzang. Ondanks de problemen is Verstappen ervan overtuigd dat een snellere tijd dan zijn 1:22.070 haalbaar was geweest als de techniek aan de achterkant had meegewerkt. Het was goed voor de zesde positie, maar door de straf van Oscar Piastri mag hij op zondag vanaf P5 vertrekken.

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