Het is Pierre Gasly die als grote verrassing de pole position in Monza weet te pakken, voor de neus van George Russell en Oscar Piastri, die de derde tijd wist neer te zetten. Max Verstappen kwam iets minder dan drie tienden tekort en blijft hangen op P6.

De kwalificatie begon onder zeer warme en zelfs tropische omstandigheden. Zo was het een graad of 33 toen de kwalificatie van start ging. De baantemperatuur lag ook bijzonder hoog met 55,8 graden, met een luchtvochtigheid van 34 procent.

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Q1: Alpine zit er goed bij

Aan de start van de kwalificatie was het Lawson die als eerste een serieuze tijd ging neerzetten, met de kennis dat hij zondag met een gridstraf de wedstrijd aanvangt vanwege een nieuwe power unit. Dat deed hij op de mediumbanden, maar meer dan een 1:24.103 zat er op dat moment niet in. Teamgenoot Verstappen kon op zijn softbanden wél direct imponeren met een 1:22.631 en sprong met nog twaalf minuten te gaan naar P1. Ook de Ferrari's en McLarens kwamen niet aan die tijd, maar de Mercedessen moesten nog volgen. Daarbij maakte Russell dezelfde keuze als Lawson door met de mediums naar buiten te rijden, maar ook hij kwam niet aan de tijd van Verstappen. Wel was hij 'maar' één tiende langzamer. Toch was het Gasly die nog 19 duizendsten van de tijd van Verstappen wist af te snoepen. Het Franse team is al het hele weekend snel en dat werd bevestigd, want ook Colapinto sloot aan op P3. Verstappen liet overigens zijn tweede run varen, want met nog zeven minuten te gaan stapte hij uit de RB22.

? GREEN LIGHT IN THE PIT LANE ?



Qualifying is GO at Monza!



Expect lots of slipstreaming this afternoon ?#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/vJOcFiIXeo — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

Met nog vijf minuten te gaan in Q1 begon het aan de onderkant van het veld spannend te worden. Lawson moest zichzelf ook nog veilig rijden, want hij had als opdracht om in ieder geval in Q3 te komen, om op die manier een tow te kunnen geven aan teamgenoot Verstappen. Met een 1:22.989 schoof Lawson door naar P10 en was hij slechts drie tienden langzamer dan de snelste tijd van Gasly. Het werd in de slotfase nog erg druk op de baan, maar dat zat Alonso niet meer bij. Die stapte met nog twee minuten te gaan uit zijn AMR26 en nam daarmee dus genoegen met P20 en dus een uitschakeling in Q1. Ook Tsunoda, Albon, Bottas, Pérez en Stroll bleven achter in Q1.

Q2: Ferrari nipt door naar Q3, Lawson opgehouden door Piastri

In Q2 waren het direct de Red Bulls die naar buiten reden. Lawson voor Verstappen en de opdracht voor de slipstream was duidelijk. De Nederlander sprong daarmee met een 1:22.573 naar P1 en Lawson sloot aan op P2, op iets meer dan twee tienden. Daarna was het Piastri die de snelste tijd overnam, voor Norris, en wederom Gasly die in de top drie terug te vinden is. Toen het veld hun tijd had neergezet, was Verstappen teruggezakt naar P10 en Lawson naar P13. Beide mannen moesten dus nog aan de bak, want ook Bortoleto stond er nog voor. Na de tweede run wist Verstappen naar P5 te springen, Lawson kon zich niet verbeteren en stond in de eliminatiezone, net als Hamilton op P11.

Gasly is carrying his speed into Q2



Pierre's currently P3 ?#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/cg5YcQ7yek — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

Met nog twee minuten te gaan moest Verstappen Lawson helpen met een tow. Maar Lawson werd in de eerste bocht al opgehouden door Piastri. Wel zette hij het rondje door en met een 1:22.821 kwam er géén verbetering! Hamilton en Leclerc waren ook bezig met verbeteringen, maar bleven hangen op P10 en P9 en dus was het wachten op Bortoleto, maar die kwam één duizendste tekort. Met het vallen van de vlag waren het Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Lawson, Sainz en Ocon die achterbleven en Antonelli naar P1 sprong. Lawson was daarnaast niet te spreken over de actie van Piastri en later zou bekend worden dat de FIA het moment nog gaat onderzoeken.

Top tien-kwalificatie: Gasly doet mee om de pole position

Russell was de eerste met een snelle tijd achter zijn naam en wist de voorlopige pole position veilig te stellen met een 1:21.929 met een tow van teamgenoot Antonelli. Piastri sloot aan op 37 duizendsten, Gasly daarachter op 72 duizendsten en ook Leclerc kwam in de top vier terecht. Verstappen zat er ook nog aardig bij op P5 en kwam iets meer dan één tiende tekort op de tijd van de Engelse Mercedes-coureur en Norris op P7 viel in die eerste run toch wel wat tegen.

Tweede runs in Q3

Met nog twee minuten te gaan steeg de spanning, want de laatste runs stonden op het programma. Norris kreeg een slipstream van Piastri, waarbij de Australiër zich vergaloppeerde in bocht één en daarmee was zijn Q3 voorbij. Norris kon uiteindelijk ook niet verbeteren en bleef hangen, net als Verstappen, die niet wist te verbeteren. Russell wist zijn tijd te verbeteren, maar het was Pierre Gasly die naar de pole position wist te grijpen met een 1:21.786!

Geschreven door Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws. Bekijk volledige biografie

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