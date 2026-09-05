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Verstappen looking serious alongside Piastri, edited either side of the white FIA logo with dark blue gradient background

Piastri verpestte mogelijk Red Bull-plan, stewards roepen hem op het matje

Verstappen looking serious alongside Piastri, edited either side of the white FIA logo with dark blue gradient background — Foto: © IMAGO x GPFANS
4 reacties

Piastri verpestte mogelijk Red Bull-plan, stewards roepen hem op het matje

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Het slipstreamen was cruciaal tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië. Dat zorgde echter voor de nodige problemen, waaronder bij Red Bull Racing. Liam Lawson verloor tijd, nadat hij mogelijk werd opgehouden door Oscar Piastri, en beide coureurs evenals beide teams moeten zich bij de FIA melden.

Lawson begon de zaterdag op het Autodromo Nazionale Monza met een nieuwe Red Bull Ford-power unit, waardoor hij op zondag sowieso achteraan moet beginnen. Dat gaf hem wel de kans om Max Verstappen te helpen door hem een slipstream te geven. Red Bull hoopte de Nieuw-Zeelander ook in Q3 als hulpmiddel in te zetten, maar dan moest Lawson natuurlijk ook zelf doorgaan naar de laatste kwalificatiesessie. Verstappen gaf op zijn beurt daarom zijn teamgenoot weer een zogeheten 'tow' aan het einde van Q2, maar al in de eerste chicane verloor Lawson een aantal tienden. Piastri leek hem namelijk in de weg te zitten.

Wordt Piastri bestraft?

Beide coureurs en vertegenwoordigers van beide teams zullen tekst en uitleg moeten geven bij de stewards om te bespreken wat er nou precies is fout gegaan. Piastri heeft zich als derde gekwalificeerd, maar er hangt dus een vraagteken boven dit resultaat, aangezien hij risico loopt op een straf. Er zal niet alleen onderzocht worden wat de coureurs beter hadden kunnen doen, maar ook hoe de communicatie met de race-engineers is verlopen. De teams worden namelijk ook verantwoordelijk gesteld voor het vinden van een gaatje in het verkeer.

De vergadering met Piastri en Lawson is om 17:40 uur begonnen.

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