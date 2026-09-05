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George Russell, Mercedes, Hungary, 2026

Russell baalt van mislopen pole position, maar is blij voor Gasly: 'Ze waren extreem snel'

George Russell, Mercedes, Hungary, 2026 — Foto: © IMAGO

Russell baalt van mislopen pole position, maar is blij voor Gasly: 'Ze waren extreem snel'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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George Russell lag lange tijd op koers om pole position te pakken, maar ziet uiteindelijk Pierre Gasly voor de race op zondag voor zich staan. De Engelsman is teleurgesteld over de prestatie, maar zag al de hele sessie de snelheid bij Alpine. Daarnaast wijst hij op een momentje met Max Verstappen.

Gasly liet al in Q1 zien dat de snelheid aanwezig was bij de Alpine, ook teamgenoot Franco Colapinto zat er telkens goed bij. Russell kon echter leunen op de tow van Kimi Antonelli, aangezien de klassementsleider door een wissel van power unit achteraan moet gaan starten. Toch was de slipstream niet genoeg en wist Gasly de pole position te pakken op het circuit waar hij ook zijn eerste zege wist bij te schrijven.

Russell doet buiging voor Gasly

Russell is na afloop vooral complimenteus richting Gasly: "Allereerst een enorme felicitatie richting Pierre. Het is echt een fantastische prestatie. We hadden vijftien minuten voor de kwalificatie een potje schaken en daar versloeg hij me. Ik dacht nog: ik versla je wel tijdens de kwalificatie en hier staan we dan nu ineens. Staat hij nu ineens weer voor me."

'Het werd rommelig met Verstappen'

De Engelsman zit nog altijd in de titelstrijd en baalt van P2: "Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik niet de pole position heb gepakt. Het werd nog wat rommelig met Verstappen toen ik mijn ronde wilde openen, maar Pierre en Alpine waren gewoon extreem snel. Zelfs in Q1. Dus ik ben wel blij voor hem."

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