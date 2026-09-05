Verstappen baalt van verlies van vermogen: 'Nog minder dan een Fiat Punto'
Verstappen baalt van verlies van vermogen: 'Nog minder dan een Fiat Punto'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft in 2023 al gewaarschuwd voor de huidige motoren en wees specifiek naar de race in Monza. Daarbij stelde hij destijds dat het een ramp zou worden met het vermogen dat op het rechte stuk al wegvalt. Tijdens de laatste vrije training in Monza gebeurde dat ook en Verstappen kon het niet laten om een vergelijking te maken.
Voor het weekend in Monza heeft de FIA het laadvermogen van de elektromotor verlaagd in de hoop dat dit het superclippen zal verminderen. Toch is het fenomeen nog altijd aanwezig, waarbij het elektrische vermogen halverwege het rechte stuk wegvalt en de power unit alleen nog maar kan leunen op de verbrandingsmotor. Het zorgt echter wel voor flink verlies aan topsnelheid en dat benadrukt de Nederlander tijdens de laatste oefensessie nog.
'Minder vermogen dan Fiat Punto'
Op vrijdag waren er vooral balansproblemen in de RB22 van Verstappen op de 'Temple of Speed'. Die klachten waren overigens niet te horen tijdens VT3 en het gat op de top van het veld was dan ook 'slechts' drie tienden van een seconde. Toch kon Verstappen zijn klachten over het wegvallen van het vermogen niet verbergen en meldde hij aan 'GP': "Man, ik heb nog minder vermogen dan een Fiat Punto!"
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