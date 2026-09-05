Daar waar bij Alpine vooral het chagrijn overheerst nadat Pierre Gasly het podium in Monaco alsnog verloor, is er bij Red Bull juist een gevoel van gerechtigheid. Het Oostenrijkse team komt na de beslissing van het International Court of Appeal met een statement over de uitslag van de race in Monte Carlo, waar Isack Hadjar nu alsnog als derde op de uitslag staat.

De Formule 1-wedstrijd op de straten van Monte Carlo werd overschaduwd door een hele rits aan tijdstraffen. Deze werden uitgedeeld naar aanleiding van overschrijdingen van de snelheidslimiet in de pitstraat. Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri en Franco Colapinto waren naast Gasly de slachtoffers. Waar de eerste vier hun straf moesten inlossen tijdens een pitstop, aangezien ze nog een bandenwissel uitvoerden, bleef Gasly buiten en werden zijn twee tijdstraffen van ieder vijf seconden aan het einde bij zijn totale racetijd opgeteld. Die tien seconden werden echter door een protest van Alpine teruggedraaid. McLaren en Red Bull gingen echter tegen die beslissing in beroep bij het International Court of Appeal. Bij dat orgaan kregen de twee teams gelijk.

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'Goed voor de integriteit van de sport'

Red Bull heeft door de beslissing drie extra punten gekregen, maar het team is vooral blij dat de uitslag zoals die in eerste instantie op de baan werd uitgevochten in mei, nu alsnog het definitieve resultaat is: "Het is bovenal de juiste uitkomst voor de integriteit van de sport en de principes van sportieve eerlijkheid. Motorsport is op zijn best wanneer de uitslag op de baan wordt bepaald. Dat is wat fans, teams en coureurs allemaal willen zien."

Alpine kreeg kort na de race in Monaco alsnog haar gelijk en als antwoord daarop kozen Red Bull en McLaren voor een hoger beroep, dat nu dus succesvol is: "We zijn zeer tevreden met de beslissing van het International Court of Appeal (ICA) van de FIA en willen de FIA bedanken voor het tonen van de kracht van haar bestuursstructuur. Gedurende het hele proces hadden we er vertrouwen in dat de feiten en reglementen ons standpunt ondersteunden en we zijn blij dat het ICA dat standpunt nu heeft bevestigd."

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