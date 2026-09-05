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George Russell, Mercedes, Italian GP, 2026, generic

Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië?

George Russell, Mercedes, Italian GP, 2026, generic — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië?

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Er wordt vandaag gekwalificeerd voor de F1 Grand Prix van Italië. GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze zaterdag op het Autodromo Nazionale Monza.

Dit weekend wordt de Grand Prix van Italië voor de 97e keer verreden. Charles Leclerc, voor wiens team het de thuisrace is, was het snelst in de eerste vrije training voor ploegmaat Lewis Hamilton en de Mercedes van George Russell. De laatstgenoemde sloeg echter toe in de tweede vrije training. Leclerc eindigde nog wel op P2 voor de lokale held Andrea Kimi Antonelli. Max Verstappen stond de Red Bull in VT1 af aan Ayumu Iwasa, maar stapte voor VT2 wel in. Na een heleboel geklaag over de RB22-bolide werd hij slechts negende.

Weerbericht en tijdschema

De zaterdag nabij Milaan bestaat uit twee verschillende sessies; eerst de derde vrije training en daarna de kwalificatie, uiteraard met Q1, Q2 en Q3 zoals we dat altijd zien. De temperaturen stijgen richting de 34°C, waarbij de zon en bewolking elkaar zullen afwisselen. Er is niet meer dan vijf procent kans op regen.

De jongelingen uit de FIA Formule 3 mogen de dag openen met Race 1. De wedstrijd van 18 ronden zal om 9:30 uur beginnen. Na de kwalificatie van de Porsche Supercup om 10:50, start de derde vrije training van de Formule 1 vervolgens om 12:30 uur. Daarna is het tijd voor Race 1 van de FIA Formule 2, een race van 21 ronden die om 14:15 uur begint. De kwalificatie van de Formule 1 staat op de planning vanaf 16:00 uur.

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