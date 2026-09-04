Ferrari heeft de zaken goed voor elkaar in Monza, met Charles Leclerc als snelste tijdens de eerste training en Lewis Hamilton op P2. George Russell was op P3 de snelste Mercedes, maar kwam drie tienden tekort en Liam Lawson kan tijdens zijn tweede invalbeurt voor Red Bull de vierde plek noteren.

De eerste vrije training in Monza werd afgetrapt onder warme omstandigheden. Zo was het een graad of 30 Celsius in Italië en was de baan opgewarmd naar 49,5 graden Celsius. Daarnaast waren er vier nieuwe gezichten. Zo zaten Max Verstappen, Alexander Albon, Pierre Gasly en Sergio Pérez de sessie op de pitmuur uit. Voor hen kwamen rookies Ayumu Iwasa, Luke Browning, Paul Aron en Colton Herta in actie.

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Openingsfase: teams verzamelen data

Om klokslag 12:30 uur ging het licht op groen in Monza. Iwasa, de vervanger van Verstappen tijdens VT1, reed direct de baan op met de aeroracks op de RB22 gemonteerd. Het Oostenrijkse team bracht daarmee de luchtwervelingen van de wagen op de Italiaanse baan in kaart. Leclerc stak aan het begin van de sessie een handje uit zijn SF-26 om de Tifosi te verwelkomen. Daarnaast was er een heleboel Flow-FISH-verf te zien op de achterkant van de Italiaanse wagen. Ook Ferrari was data aan het verzamelen.

Rode vlag voor stilgevallen Herta

Na zo'n twintig minuten kwam de Virtual Safety Car op de baan en dat was voor Herta. Nadat hij in de F2 al niet zo'n fijne training kende, stond hij met de Cadillac ook stil langs de baan tijdens de eerste vrije training. Op weg naar bocht vier kreeg hij van het team te horen dat hij de wagen stil moest zetten vanwege problemen met de versnellingsbak. Norris had op dat moment de snelste tijd in handen, met Russell en Hamilton achter zich en niet veel later kwam de FIA met een code rood, zodat de Amerikaanse wagen van de baan kon worden gehaald.

? RED FLAG ?



The drivers return to the pits as marshals recover the Cadillac #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/OK4oloJvZ7 — Formula 1 (@F1) September 4, 2026

Kwalificatiesimulatie

Met nog 34 minuten te gaan werd de baan weer vrijgegeven en het werd ook direct weer druk op de baan. De twee Mercedessen kozen bij het hervatten van de sessie voor de rode band, net als Lawson, die ook dit weekend weer de vervanger van Isack Hadjar bij Red Bull zal zijn. De Nieuw-Zeelander wist met die banden een 1:23.712 neer te zetten, wat goed was voor P3. Russell was op dat moment op zijn softbanden de snelste met een 1:23.312, Antonelli sloot op P2 aan en was drie tienden langzamer. Opvallend was dat Leclerc even later de tijd van Russell wist te verbeteren en drie tienden sneller ging, maar dat deed de Monegask op de gele banden.

Norris breekt ronde af, Iwasa niet blij met vele verkeer op de baan

Ook Norris was op rode banden op de baan terug te vinden. De regerend kampioen moest zijn ronde echter afbreken, omdat hij net iets te enthousiast was in Ascari. Iwasa wilde even later ook aanzetten, maar werd in de weg gezeten door zijn rivalen. "Dit is wel heel slecht", zo klonk het bij de Japanner op de boordradio. De teamgenoot van Verstappen dit weekend, Lawson, was opnieuw de toon aan het zetten, maar wist zich even later niet te verbeteren. Alonso, die P21 bezette, moest daarnaast even wachten in de pitbox, zo werd er door Aston Martin flink gesleuteld aan de AMR26 van de Spanjaard.

Slotfase

Om een antwoord te vinden op het superclippen, waren de teams diverse programma's aan het testen. Zo moesten sommige coureurs een bepaalde snelheid rijden en daar vooral in blijven, om op die manier de leegloop van de accu te meten. Lawson was ondertussen wederom de snelheid aan het opvoeren en wist ditmaal wél te verbeteren. Op een setje rood sprong hij naar P4, maar het gat richting Leclerc was iets meer dan vier tienden van een seconde. Ook Hamilton kwam bovendrijven. Met een 1:23.181 wist hij de tweede tijd neer te zetten, eveneens op de mediumbanden, met nog een kwartier te gaan.

Cutting the corner at the first chicane! ?



First Antonelli, then Norris, followed by Sainz #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/wOXoRN7OV5 — Formula 1 (@F1) September 4, 2026

Met nog vijf minuten te gaan werden de coureurs iets slordiger. Zo vergaloppeerde Bearman zich in de eerste bocht en sneed hij de chicane af, waarna hij door de grindbak reed die er dit weekend ligt. Sainz ging ook even in de mist bij bocht één, maar hij koos ervoor om rechtdoor te gaan en te slalommen rond de barrières die daar in de uitloopstrook staan.

Aan de voorkant van het veld zou er uiteindelijk niet veel meer veranderen. De Ferrari's wisten op thuisgrond het tempo te bepalen, met Russell op P3 op iets meer dan drie tienden. Lawson sloot aan op P4 en de winnaar van de afgelopen twee races, Norris, moest het doen met P6.

Geschreven door Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws. Bekijk volledige biografie

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