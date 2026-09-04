FIA geeft Red Bull Racing punten terug, Alpine verliest podiumplek en komt met statement

De FIA kwam kort nadat de eerste vrije training was begonnen in Monza met de uitslag van het protest dat McLaren en Red Bull Racing hadden aangespannen over de uitslag in Monaco. De autobond gaf Pierre Gasly alsnog een straf, waardoor Isack Hadjar alsnog op het podium is geëindigd. Het Franse team is inmiddels met een statement gekomen.

De Formule 1-wedstrijd op de straten van Monte Carlo werd overschaduwd door een hele rits aan tijdstraffen. Deze werden uitgedeeld naar aanleiding van overschrijdingen van de snelheidslimiet in de pitstraat. Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri en Franco Colapinto waren naast Gasly de slachtoffers. Waar de eerste vier hun straf moesten inlossen tijdens een pitstop, aangezien ze nog een bandenwissel uitvoerden, bleef Gasly buiten en werden zijn twee tijdstraffen van ieder vijf seconden aan het einde bij zijn totale racetijd opgeteld. Die tien seconden werden echter door een protest van Alpine teruggedraaid. McLaren en Red Bull gingen echter tegen die beslissing in beroep bij het International Court of Appeal.

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FIA geeft Gasly alsnog straf

Bij dat orgaan kregen de twee teams gelijk. Daardoor krijgt Gasly alsnog twee tijdstraffen van vijf seconden bij zijn eindtijd opgeteld, waardoor hij zakt naar P7 in de uitslag van de Grand Prix van Monaco. Het zorgt ervoor dat hij nog 'slechts' zes punten overhoudt aan de race in Monte Carlo. Hadjar heeft met zijn podiumplek vijftien punten overgehouden aan die race en zal binnenkort de beker die hij eerder teruggaf aan Gasly, weer terugkrijgen van zijn landgenoot.

Alpine spreekt van teleurstellend en frustrerend besluit

Ook Alpine heeft gereageerd op het besluit van de FIA: "Het team spreekt zijn teleurstelling en frustratie uit over de uitkomst van de uitspraak van het International Court of Appeal van de FIA met betrekking tot de uitslag van de Grand Prix van Monaco van 2026. Hoewel we het niet eens zijn met de beslissing en er nog altijd volledig van overtuigd zijn dat auto #10 op geen enkel moment tijdens de race de snelheidslimiet in de pitstraat heeft overschreden, erkent het team de beslissing van het panel van rechters tijdens de recente hoorzitting in Parijs."

Het team van Flavio Briatore legt zich simpelweg neer bij de beslissing: "Hoewel de uitkomst niet is wat we hadden gehoopt, omdat we van mening zijn dat we onterecht zijn bestraft, richt het team zich nadrukkelijk op het verder verbeteren van de prestaties op het circuit en blijft het verwikkeld in een spannende en zeer competitieve strijd om het kampioenschap. Deze uitkomst zal de inspanningen en motivatie van het team om de doelstellingen voor het einde van het seizoen te behalen, niet verminderen."

TEAM STATEMENT pic.twitter.com/R0m4c0V6pO — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 4, 2026

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