Verstappen ontvang lof van collega's voor hulp aan jong talent: "Geweldig wat Max doet"

Volgens Alpine-coureur Franco Colapinto is het een uitstekende ontwikkeling dat Max Verstappen zijn succes in de Formule 1 gebruikt om jong talent een kans te bieden. De Argentijn stelt dat de Nederlander een pionier is door een eigen raceteam te runnen en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de toekomst van de autosport.

Steeds meer gevestigde namen in de koningsklasse besluiten om te investeren in talentontwikkeling. Zo is Verstappen met Verstappen.com Racing inmiddels een vaste waarde in de GT3-wereld. Regerend wereldkampioen Lando Norris lanceerde onlangs zijn eigen formatie LN4 Fusion voor onder meer de Formule 3 en Formule 4, terwijl Cadillac-rijder Sergio Pérez eveneens werkt aan een opleidingsprogramma. Colapinto ziet dit als een grote meerwaarde, omdat reguliere investeerders of teambazen vaak niet de persoonlijke ervaring hebben die actieve coureurs wel bezitten.

Artikel gaat verder onder video

Ervaring delen met talenten

De Zuid-Amerikaan wijst naar de stappen die de coureur van Red Bull Racing op dat vlak heeft gezet. "Max was volgens mij de eerste die daarmee begon. Misschien niet in de Formule 4, maar hij heeft een team", legt hij uit. "Hij doet het heel goed en ik denk dat het voor ons als coureurs geweldig is om ons eigen team te hebben", zo verklaart de twaalfde man in de huidige WK-stand. Volgens hem gaat het runnen van zo'n project verder dan alleen financiële steun. "Het is geweldig, ten eerste omdat we onze ervaring kunnen delen, maar ook omdat we het gevoel kunnen delen en weten hoe moeilijk het is", vertelt hij. "We delen veel emoties met die jonge coureurs. Na een paar jaar kun je jezelf echt in hen terugzien. Je ziet hoe ze hun eerste stappen zetten, hun eerste tests doen, hoe ze zich vervolgens verbeteren en hoe moeilijk het is om hogerop te komen."

De stap naar de top van de autosport is echter niet voor iedereen zomaar weggelegd. "Het is ook heel, heel duur", benadrukt Colapinto. "Ik denk dat iemand als Lando of Checo daar ook bij kan helpen: jonge talenten vinden en ze een kans geven", stelt hij. Zelf ambieert hij op termijn ook een dergelijke rol, al ontbreken daarvoor momenteel de middelen. "Ja, dat zou ik geweldig vinden. Ik zou er alleen wat meer geld voor nodig hebben", lacht hij. "Maar als ik het geld van Lando of Checo zou hebben, zou ik het zeker doen. Of Max".

Voorlopig richt de teamgenoot van Pierre Gasly zich echter volledig op zijn eigen loopbaan. Nadat de renstal onlangs officieel bekendmaakte dat zijn contract is verlengd, wil hij die stijgende lijn doortrekken. "Persoonlijk en als team is het eigenlijk hetzelfde. We willen blijven verbeteren en stappen blijven zetten", vertelt hij over zijn sportieve doelen. "Persoonlijk wil ik punten blijven scoren, blijven pushen en opnieuw kijken wat er gebeurt".

Gerelateerd