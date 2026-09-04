Mercedes-coureur Kimi Antonelli verwacht dat Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van Italië slechts een bijrol zal vertolken. De huidige leider in het wereldkampioenschap spreekt daarmee de verwachtingen van zijn teamgenoot George Russell tegen, die juist rekening houdt met een sterke vorm van de formatie van Max Verstappen. Zelf voorspelt Antonelli dat de strijd in Monza voornamelijk tussen Mercedes, McLaren en Ferrari zal gaan.

Voorafgaand aan het raceweekend liet Russell optekenen dat hij een gevecht tussen vier teams verwacht. De Brit stelde dat de lange rechte stukken op het Autodromo Nazionale Monza en het energiemanagement van de nieuwe Red Bull Ford-krachtbron ervoor kunnen zorgen dat de RB22 beter voor de dag komt dan in de voorbije raceweekenden. Dat zou een opsteker zijn voor Red Bull, dat momenteel een moeizaam jaar kent en op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap staat.

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Focus op concurrentie

Antonelli, die dit seizoen al zes overwinningen op zijn naam schreef, deelt de visie van zijn teamgenoot niet. De tiener kijkt vooral naar de renstallen die de afgelopen weken het sterkst voor de dag kwamen. "Ik denk dat dit een circuit is dat heel goed bij ons kan passen. Maar we hebben gezien hoe sterk McLaren is en hoe sterk ze de afgelopen twee races zijn geweest. Ferrari zal er zeker goed bij zitten, vooral met de nieuwe motor", aldus de Italiaan.

Hoewel de WK-leider erkent dat zijn eigen wagen nog altijd competitief is, waarschuwt hij nadrukkelijk voor de concurrentie uit Woking en Maranello. "Ik denk dat onze auto, ondanks dat we sinds Canada geen upgrades meer hebben gehad, nog altijd een heel sterke auto is. Ik denk dat dit circuit goed voor ons kan zijn, maar we moeten er nog steeds rekening mee houden dat Ferrari, McLaren en zelfs Red Bull dit weekend snel kunnen zijn. We moeten er vooral rekening mee houden dat die eerste twee teams vooraan zullen staan", verklaart de coureur uit Bologna.

Gridstraf in Monza

Voor Antonelli zelf verloopt zijn thuisrace overigens anders dan gehoopt. Mercedes heeft ervoor gekozen om op het Italiaanse hogesnelheidscircuit een strategische motorwissel door te voeren, waardoor het talent zondag achteraan moet starten. Ondanks deze domper probeert hij de situatie positief te benaderen. "Ik denk dat het op sommige vlakken helpt om wat druk weg te nemen. Hoewel ik natuurlijk veel liever voor poleposition zou vechten en vooraan zou starten. Maar ergens heb ik het gevoel dat ik hierdoor wat relaxter aan het weekend begin", geeft hij aan.

De startplaats in de achterhoede biedt de renstal bovendien de kans om de voorbereiding op de race anders in te richten. "Ik denk dat ik daardoor ook meer kan genieten van het rijden en van het weekend zelf. Het biedt natuurlijk ook een andere mogelijkheid. Het is een kans om tijdens het weekend iets anders te proberen, ook wat betreft de manier van werken, vooral tijdens de vrije trainingen, omdat we daar nu de mogelijkheid voor hebben", besluit Antonelli.

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