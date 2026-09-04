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Hadjar

Red Bull Racing reageert op teruggekregen podiumplaats na bizarre FIA-saga

Hadjar — Foto: © IMAGO

Red Bull Racing reageert op teruggekregen podiumplaats na bizarre FIA-saga

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing, laat weten enorm opgelucht te zijn dat Isack Hadjar zijn rechtmatige derde plaats van de Grand Prix van Monaco heeft teruggekregen. De Franse leidsman stelt dat het aanvechten van de eerdere beslissing niet alleen cruciaal was voor de coureur zelf, maar ook voor de algehele integriteit van de sport. Dat vertelt hij in gesprek met Sky Sports.

De nasleep van de race in het prinsdom ontaardde de afgelopen tijd in een flinke politieke strijd binnen de paddock. Pierre Gasly kwam oorspronkelijk als derde over de streep, maar kreeg twee tijdstraffen van vijf seconden wegens te hard rijden in de pitstraat. Na een succesvolle Right of Review van Alpine, gebaseerd op vermeende problemen met de afstand- en tijdwaarneming van de FIA, kreeg Gasly zijn podiumplek in eerste instantie terug. Hierdoor viel Hadjar, de momenteel met een polsblessure kampende Red Bull-coureur, buiten de top drie. Red Bull en McLaren lieten het er echter niet bij zitten en stapten naar het Court of Appeal, dat vrijdag oordeelde dat de straffen van Gasly alsnog gehandhaafd blijven. Hierdoor schuift de coureur met startnummer 6 definitief op naar P3 in de officiële uitslag.

Consequente reglementen

Mekies benadrukt in gesprek met het Britse medium dat het team niet alleen voor het eigen resultaat streed, maar vooral voor de duidelijkheid van de regels."We zijn natuurlijk ontzettend blij dat het hof het podium van Isack heeft hersteld", opent de leidsman zijn betoog."Dat is belangrijk voor Isack, maar we hebben dit ook gedaan omdat we vonden dat het van groot belang is voor de sport. We willen niet racen en na afloop van de race twijfelen of de snelheidscontrole wel of niet klopte", aldus Mekies, die wijst op de inconsistentie tijdens de bewuste race in Monaco."We vonden dat heel wat auto's zich in Monaco netjes aan de regels rond de snelheidslimieten hebben gehouden, terwijl andere auto's te hard reden. Sommigen hebben hun straf uitgezeten, anderen weer niet. Het is essentieel dat we een consequente en eenduidige manier van racen hebben", voegt hij daaraan toe.

Geen gevaarlijk precedent

Hoewel het laat aanpassen van een uitslag de schijn wekt van een gevaarlijk precedent voor toekomstige protesten, ziet de topman van de renstal dat juist anders."Juist andersom. Ik geloof dat dit er juist voor gaat zorgen dat we er geen gewoonte van maken om na de race beslissingen aan te vechten waar eigenlijk geen beroep tegen mogelijk is", verklaart hij tegenover de aanwezige media."Dat is effectief gebeurd bij de snelheidsovertreding in de pitstraat van Monaco. Wat dat betreft is dit volgens mij juist goed nieuws: het zorgt ervoor dat de definitieve uitslag ook echt vaststaat op het moment dat de race gefinisht is", stelt de Fransman vastberaden.

Strategische keuzes

Daarnaast wijst Mekies erop dat teams hun tactiek en gap management volledig afstemmen op de straffen die tijdens een sessie live worden uitgedeeld."Er zijn nu eenmaal straffen die tijdens de race worden uitgedeeld om uiteenlopende redenen. Denk aan crashes of te hard rijden in de pitstraat. Tegen dit soort straffen kun je geen beroep aantekenen en we hebben allemaal geracet op basis van die wetenschap", legt hij uit over de sportieve gang van zaken. Omdat de renstal wist dat Gasly een straf had openstaan, werd de strategie van de Frans-Algerijnse coureur, die dit jaar grote stappen zet in zijn ontwikkeling bij Red Bull, daarop aangepast."Dat de straf na de race toch werd aangevochten, zorgde voor een gevaarlijk precedent, juist omdat het om een onherroepelijke straf ging waarop we onze strategie hadden afgestemd", vervolgt Mekies. Hij is dan ook zeer te spreken over het uiteindelijke besluit van de beroepsinstantie."Ik denk dat dit goed is voor de fans en goed voor de sport. Dit geeft ons voor de toekomst alleen maar meer vertrouwen dat de uitslag bij de finish ook echt de definitieve uitslag is", besluit de teambaas.

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