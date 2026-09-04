FIA hakt knoop door en geeft kampioenschapspunten terug aan Red Bull
FIA hakt knoop door en geeft kampioenschapspunten terug aan Red BullMaak ons je Google-favoriet
Drie maanden na de F1 Grand Prix van Monaco is de uitslag dan eindelijk officieel. De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft nu pas de knoop doorgehakt rondom de teruggedraaide straffen van Pierre Gasly en de protesten van McLaren en Red Bull Racing die daarop volgden.
De Formule 1-wedstrijd op de straten van Monte Carlo werd overschaduwd door een hele rits aan tijdstraffen. Deze werden uitgedeeld naar aanleiding van overschrijdingen van de snelheid in de pitstraat. Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri en Franco Colapinto waren de slachtoffers naast Gasly. Waar de eerste vier de straf moesten inlossen tijdens een pitstop, aangezien ze nog een bandenwissel deden, bleef Gasly buiten en werden zijn twee tijdstraffen van ieder vijf seconden aan het einde bij zijn totale racetijd opgeteld. Die tien seconden werden echter door een protest van Alpine teruggedraaid.
Protest van Alpine
Uit documenten van die hoorzitting kwam naar voren dat de tijdwaarnemer voor de berekening van de gemiddelde snelheid uitging van een afstand van 2692 centimeter in de eerste sector van de pitstraat. Een laserscan na de race wees echter uit dat de kortste theoretische route tussen de meetpunten slechts 2615 centimeter bedroeg. Toen de FIA deze gecorrigeerde afstand toepaste op de geregistreerde tijden van de Alpine-coureur, bleek zijn snelheid uit te komen op 58 à 59 kilometer per uur en niet boven de zestig. De straffen voor Gasly werden geschrapt en hij schoof weer op van P7 naar het podium. Omdat Hamilton, Russell, Piastri en Colapinto de straffen hadden ingelost tijdens een pitstop, konden deze niet teruggedraaid worden. Isack Hadjar, Piastri, Liam Lawson en Arvid Lindblad waren ook de dupe, aangezien zij weer ieder een plek verloren aan Gasly.
McLaren en Red Bull succesvol in eigen protest
McLaren en Red Bull Racing gingen vervolgens in protest tegen het protest van Alpine. Ze hoopten dat Gasly alsnog zijn tijdstraffen zou krijgen, aangezien de straffen van de concurrentie niet teruggedraaid konden worden, en dat vonden ze niet eerlijk.
Het zogeheten International Court of Appeal in Parijs heeft deze dinsdagochtend hierover vergaderd. En het is goed nieuws voor McLaren en Red Bull, want de straffen worden opnieuw aan Gasly uitgedeeld, zo heeft de FIA besloten. De Fransman behoudt dus niet zijn derde positie achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli en Hamilton, maar wordt teruggezet naar P7. Hadjar belandt nu alsnog op het podium en krijgt de trofee voor de derde plaats terug. Tevens zullen Hadjar en Red Bull de drie bijbehorende kampioenschapspunten ontvangen. Piastri schuift op naar de vierde stek voor Lawson en Lindblad. Racing Bulls loopt verder uit op Alpine in het constructeurskampioenschap.
Hiermee is het fiasco rondom de Grand Prix van Monaco eindelijk klaar en is de uitslag officieel.
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