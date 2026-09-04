Max Verstappen overweegt om later dit jaar zelf in te stappen tijdens de seizoensafsluiter van de GT World Challenge Europe in Portugal. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen kampt met zijn eigen raceteam met een bezettingsprobleem voor de finale en kijkt naar creatieve oplossingen, waarbij de kersverse vijfvoudig IndyCar-kampioen Álex Palou een nadrukkelijke kandidaat is om het team te versterken.

Verstappen is met Verstappen.com Racing momenteel zeer actief in de GT World Challenge Europe, waar het team een Mercedes-AMG GT3 EVO inzet in nauwe samenwerking met 2 Seas Motorsport. Tijdens het afsluitende raceweekend op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão, dat halverwege oktober 2026 op de planning staat, ontbreken vaste coureurs Jules Gounon en Dani Juncadella echter in de line-up. Het duo heeft op dat moment verplichtingen in het World Endurance Championship (WEC) in Barcelona. Om een directe commerciële en logistieke botsing met die race te voorkomen, is de hoofdrace in Portugal inmiddels verplaatst naar de zaterdagavond. Vaste rijder Chris Lulham is wel gewoon beschikbaar voor de drieuursrace in de Algarve.

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Initiatieven voor jong talent

Tijdens een mediasessie in Italië ging Verstappen uitgebreid in op de aanstaande seizoensfinale: "Ik geniet ervan om verschillende dingen te doen. Het is erg hectisch om het enduranceracen te combineren met de Formule 1", citeert Motorsport.com. "Ik vind het leuk om met bewezen coureurs samen te werken, maar ook met jonge talenten uit de simracewereld. Ik kan hen ook klaarstomen met het simulatiebedrijf dat ik in Nederland heb", legt hij uit over zijn dubbelrol als coureur en mentor. De renstalhouder benadrukt dat dit werk hem naast zijn jacht op records veel voldoening geeft. "We trainen sowieso heel veel coureurs uit de Formule 2, Formule 3 en de Formule 4. Ik ben heel blij met wat ik doe", voegt hij daaraan toe over de brede impact van zijn projecten.

Eigen rol als reservecoureur

Wat betreft zijn eigen GT3-project moet de coureur nu dus een concrete oplossing vinden voor de seizoensfinale in Portimão, die precies in het gat tussen de Grands Prix van Singapore en de Verenigde Staten valt. "We hebben een conflict in de kalender met het WEC. Ik verlies daardoor twee van mijn GT-coureurs", doelt de Red Bull-kopman op de afwezigheid van zijn vaste krachten Gounon en Juncadella. Hij sluit daarbij niet uit dat hij zelf het stuur ter hand neemt om de opengevallen plek naast Lulham in te vullen. "We kijken er nog naar wie het meest geschikt zou zijn om hen te vervangen. Gelukkig kan de reservecoureur van het team wel instappen, dus we moeten het afwachten", hint hij met een knipoog op een mogelijke eigen deelname als 'reservecoureur'.

Voor de derde stoel in de Mercedes-AMG wijzen de signalen echter ook sterk in de richting van Álex Palou. De Spanjaard stelde eind augustus op de Milwaukee Mile op overtuigende wijze zijn vijfde IndyCar-titel veilig voor het team van Chip Ganassi Racing en heeft in oktober geen enkele verplichting meer in de Amerikaanse raceklasse. Palou en Verstappen zijn goed bevriend en racen al jarenlang regelmatig tegen elkaar in de virtuele wereld van de simulator. Hoewel een officiële bevestiging vanuit Verstappen.com Racing nog ontbreekt, wordt de 29-jarige Spaanse kampioen nadrukkelijk naar voren geschoven als de ideale versterking voor het afsluitende raceweekend in de Algarve.

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