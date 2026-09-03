Verstappen neemt het op tegen 100 kart-coureurs: "Mag ik ze ook omverrijden?"

Max Verstappen staat later deze maand voor een opvallende uitdaging wanneer hij het op het circuit van Silverstone opneemt tegen honderd andere karters. De viervoudig wereldkampioen blikt met de nodige humor vooruit op het evenement en grapt dat hij zijn tegenstanders het liefst van de baan zou rijden. De Nederlander liet dit weten tijdens een livestream op het platform Twitch.

Op 16 september stapt de coureur van Oracle Red Bull Racingweer in een kart. Op een speciaal ontworpen circuit in het Engelse Northamptonshire moet hij proberen een veld vol ervaren coureurs, Red Bull-atleten, beroemdheden en fans in te halen. Het spektakel wordt live uitgezonden via Disney+. “Ik heb Red Bull eigenlijk gevraagd, omdat zij zeiden: ‘Het zijn er zo'n honderd.’ En ik zei: ‘Ja, maar mag ik ze dan omverrijden?’ Dat mag ik niet, ha ha”, lacht de Red Bull-rijder. “Ik ga me niet inhouden”, voegt hij daar direct aan toe.

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Chaos en hilariteit

Tijdens de online uitzending zorgt de naderende race voor de nodige hilariteit met YouTuber Pieface, die eveneens deelneemt aan de uitdaging. De contentcreator vraagt zich hardop af hoe hij de viervoudig wereldkampioen Formule 1 achter zich moet houden. “Nu ik deze informatie heb, zit het probleem hem er wel in dat ik zou kunnen proberen om hem heen en weer te laten bewegen en hem te blokkeren, maar zodra hij op het rechte stuk komt, zwaait hij gewoon gedag en is hij weg”, grapt de YouTuber. Verstappen reageert gevat op een mogelijke verdedigingsactie: “Ik bedoel, de banden zouden hem door het doel en dwars door de barrière sturen, maar goed”, klinkt het lachend. Dat leidt tot een waarschuwing van zijn gesprekspartner: “Nu je dat zegt: wees voorzichtig, man. Dan ga ik denken aan een paar late manoeuvres. Het worden zoveel incidenten, man”, aldus Pieface.

Voor de coureur, die tot en met 2030 onder contract staat bij de Oostenrijkse renstal, betekent het evenement een terugkeer naar de basis van zijn autosportcarrière. Hij begon op vierjarige leeftijd met de sport en legde in 2013 de fundering voor zijn latere successen in de Formule 1 door wereldkampioen karten te worden. “In de karts leer je alle basisprincipes: starts, verdedigen en inhalen”, legt hij uit. “Ik heb natuurlijk een groot deel van mijn leven gekart, dus het is altijd leuk om terug te keren. Het gaat erom dat je begrijpt hoeveel grip de kart heeft. Omdat ik zoveel jaren heb gekart, kom je er vanzelf weer snel in. Ik kijk er vooral naar uit om de chaos voor me te zien ontstaan”, blikt de stercoureur vooruit.

Om de uitdaging in goede banen te leiden, is voormalig wereldkampioen karten David Terrien ingeschakeld om de baan op Silverstone te ontwerpen. De Fransman kijkt met hoge verwachtingen naar de unieke opzet. “Een circuit maken waarop honderd coureurs tegelijk rijden, is nog nooit gedaan en nog nooit vertoond. Dat maakt het ontzettend spannend”, stelt Terrien. “Als Max Verstappen iedereen achtervolgt, wordt dat voor alle deelnemers waarschijnlijk een ervaring die ze nooit meer vergeten”, vervolgt de ontwerper. Hij verwacht dat de Formule 1-kampioen flink aan de bak moet om de winst te grijpen. “Je gaat Max al zijn kwaliteiten zien gebruiken. Hij moet door het verkeer kijken, bedenken waar hij mensen kan passeren en daar zo snel mogelijk doorheen komen, want hij wil de coureurs vooraan natuurlijk niet laten ontsnappen”, besluit Terrien.

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