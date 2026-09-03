Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft een flinke schrik overgehouden aan de zware klapper van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Nederland. De 83-jarige Oostenrijker vreesde vooral voor de veiligheid omdat de wagen van de viervoudig wereldkampioen dwars op de baan kwam te staan, terwijl er nog ander verkeer naderde. Dat laat hij weten in een interview met oe24.

De impact vond plaats in de Arie Luyendykbocht op Circuit Zandvoort, tijdens wat de allerlaatste editie van de race in de huidige Formule 1-overeenkomst zal zijn. De Nederlander, die dit seizoen met de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbron rijdt en momenteel zesde staat in het kampioenschap, viel door de crash al vroeg uit in zijn thuisrace. Hoewel Marko sinds eind vorig jaar niet meer in dienst is bij de renstal, volgt hij de verrichtingen van de coureur nog altijd op de voet.

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Gevaar op de baan

De voormalig topman zag het incident voor zijn ogen gebeuren en hield zijn hart vast. "Ik schrok al toen de auto dwars kwam te staan", vertelt Marko tegenover het Oostenrijkse medium. Vooral de positie van de beschadigde bolide ten opzichte van het achteropkomende veld zorgde voor paniek bij de Oostenrijker. "Godzijdank zat er wat afstand tot de auto’s erachter en gelukkig reageerde Lawson heel goed. Als iemand tegen een dwarsstaande auto aanrijdt, kan het echt gevaarlijk worden", aldus Marko.

Ondanks de spectaculaire impact wist Verstappen de zorgen snel weg te nemen vanuit de cockpit. "Ik zag meteen aan zijn hoofdbeweging dat Max wees stabiel was", legt Marko uit. Niet veel later kwam ook de definitieve opluchting via de boordradio binnen. "Toen kwamen zijn 'Ik ben oké' en 'Sorry!' al", vervolgt hij. Daarmee was voor de voormalig adviseur duidelijk dat de coureur de klap zonder fysieke problemen had doorstaan.

Toch benadrukt Marko dat een ongeluk in een klein hoekje zit, ook buiten de baan. Zo waarschuwt hij voor de risico's rondom het aankomende evenement 'Max vs 100', hoewel hij daar tegelijkertijd veel spektakel van verwacht. Om aan te geven hoe snel het mis kan gaan, wijst hij naar de teamgenoot van de Nederlander, Isack Hadjar. "Hoe snel er iets kan gebeuren, hebben we bij Hadjar gezien", stelt Marko. "Hij heeft tijdens het kickboksen met een trainer zijn pols geblesseerd", voegt hij daaraan toe. Door die onfortuinlijke blessure moest de teamgenoot het raceweekend voor de 325.000 toeschouwers in de duinen uiteindelijk aan zich voorbij laten gaan.