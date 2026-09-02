Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher mag Max Verstappen aankomend weekend in Monza absoluut niet worden afgeschreven. De analist van Sky Sports stelt dat de lay-out van het Italiaanse circuit de Red Bull-coureur in de kaart kan spelen, ondanks de moeizame fase waarin zijn team momenteel verkeert. Dat laat de Duitser weten in de Backstage Boxengasse-podcast.

Hoewel Red Bull Racing inmiddels is teruggezakt naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap achter Mercedes, Ferrari en McLaren, ziet Schumacher kansen. Verstappen kende een zwaar weekend in Zandvoort, waar hij na een crash in de muur een nulscore noteerde en momenteel de zesde plek in de WK-stand bezet. Toch verwacht de oud-coureur van Williams dat de efficiëntie van de RB22 op het Autodromo Nazionale Monza een groot verschil kan maken ten opzichte van circuits waar maximale neerwaartse druk vereist is.

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Kansen op eremetaal

De karakteristieken van de wagen en de rijstijl van de coureur komen in Italië mogelijk goed samen. "Ik denk dat je Max hier niet moet onderschatten, omdat de Red Bull ontzettend efficiënt is", stelt Schumacher. Daarnaast wijst hij op de specifieke kwaliteiten van de Nederlander. "Max kan goed omgaan met een nerveuze achterkant", legt de voormalig coureur uit. "Hij kan ook behoorlijk laat het anker uitgooien, dus heel laat remmen, en hij kan met zo’n achterkant leven".

Mede door de naderende gridstraf van WK-leider Andrea Kimi Antonelli, die vanwege een motorwissel achteraan moet starten, schuift het veld vooraan mogelijk in elkaar. Dit biedt perspectief voor een goed resultaat. "Voor mij is hij in ieder geval een kandidaat voor de top drie", vervolgt de analist stellig over de kansen van Verstappen. "Misschien zelfs voor de zege. Ik zou Red Bull in Monza niet uitsluiten". Gezien de eerdere overwinningen van de rijder op dit circuit hoopt Schumacher op een opleving. "Het zou mooi zijn als hij dit seizoen weer eens om de zege mee zou kunnen doen".

Belang van de basisafstelling

Om daadwerkelijk competitief te zijn, moet de basisafstelling tijdens de eerste vrije trainingen op vrijdag direct op orde zijn. "Hoe komen ze daar aan? Komen ze met een basissetup die meteen echt klopt?", vraagt Schumacher zich af. "Of moeten ze de auto vanaf vrijdag tot zondag weer helemaal ombouwen? Als de vrijdag er behoorlijk uitziet, moet je hem op de radar hebben". Daarbij hint hij op de inzet van een specifieke achtervleugel die de formatie eerder testte. "Misschien komen ze ook weer met hun ‘Macarena-wing’, die ze eerder in het seizoen al eens hebben geprobeerd", aldus de Duitser, die daar wel een waarschuwing aan toevoegt. Deze vleugel leidde er eerder twee keer toe dat Verstappen hard crashte. "Ik hoop wel dat die daar goed werkt, want aan het einde van het rechte stuk is dat [een crash] niet grappig".

De omstandigheden in Monza beloven in ieder geval uitdagend te worden, met een voorspelde hittegolf en temperaturen die tijdens de kwalificatie kunnen oplopen tot 34 graden Celsius. Schumacher zelf zal ondanks een recente schouderblessure, opgelopen tijdens een jetski-ongeluk, gewoon in de paddock aanwezig zijn om de verrichtingen van Red Bull en de rest van het veld te analyseren.

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