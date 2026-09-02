Verstappen moet auto afstaan voor VT1 in Italië, Red Bull zet jongeling in
Verstappen moet auto afstaan voor VT1 in Italië, Red Bull zet jongeling inMaak ons je Google-favoriet
Red Bull Racing heeft bekendgemaakt dat Ayumu Iwasa komend weekend de auto van Max Verstappen overneemt tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië. De renstal zet de Japanner in op de 'Temple of Speed' als onderdeel van het verplichte rookieprogramma in de Formule 1.
Het raceweekend op het Autodromo Nazionale Monza gaat aanstaande vrijdag van start. De eerste oefensessie begint om 12:30, en dan zal Iwasa plaatsnemen in de RB22 van Verstappen. De FIA scherpte vorig jaar de reglementen rondom het inzetten van onervaren talenten aan. Elk Formule 1-team is verplicht om per auto twee keer per seizoen een zogeheten rookie in te zetten tijdens een eerste vrije training.
Iwasa maakt nog meer meters voor Red Bull
Het wordt Iwasa's achtste deelname aan een VT1 na Japan en Abu Dhabi in 2024, Mexico-Stad en Abu Dhabi in 2025 en Oostenrijk eerder dit jaar te hebben gedaan voor zusterteam Racing Bulls. In Bahrain in 2025 en Barcelona-Catalunya eerder dit jaar stapte hij in bij het Oostenrijkse hoofdteam. Iwasa is momenteel een van de meest prominente leden van het Red Bull-opleidingsprogramma. Naast zijn testwerkzaamheden is hij actief in de Japanse Super Formula voor Team Mugen. In die klasse veroverde hij vorig jaar de kampioenstitel en bezet hij momenteel de tweede plaats in het klassement met 59,5 punten, achter leider Kakunoshin Ohta.
Stoelendans compleet
Red Bull kondigde eerder deze woensdag aan dat Isack Hadjar opnieuw een Grand Prix aan zich voorbij moet laten gaan vanwege zijn polsblessure. Liam Lawson wordt daarom, net als op Zandvoort, de teamgenoot van Verstappen aankomend weekend en natuurlijk van Iwasa in VT1. Arvid Lindblad krijgt opnieuw Yuki Tsunoda als ploegmaat bij het zusterteam, voor wie Monza een thuisrace is. Daarmee is de stoelendans bij de energiedrankfabrikant helemaal compleet.
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