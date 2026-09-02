Lammers 'blij' met crash Verstappen in Zandvoort: "Dan heb ik liever dit"

Volgens Jan Lammers is het beter dat Max Verstappen tijdens de afgelopen Grand Prix van Nederland vroegtijdig uitviel door voluit te gaan, dan dat hij een onopvallende race had gereden. De sportief directeur van de Dutch GP en voormalig Formule 1-coureur trekt in zijn column voor De Telegraaf een opvallende vergelijking tussen de Red Bull Racing-coureur en de huidige WK-leider Kimi Antonelli.

Antonelli is dit seizoen de grote verrassing in de koningsklasse en rijdt momenteel voor het team van Mercedes. Lammers kent de jonge Italiaan al geruime tijd. "Ik kwam Kimi en zijn vader Marco vaak tegen op de kartbaan vroeger", zo vertelt Lammers in zijn column. Via zijn zoon René zag de analist de Mercedes-coureur van dichtbij opgroeien tot de rijder die inmiddels zes overwinningen boekte in de eerste twaalf races van dit jaar. "Ik ben niet verrast dat hij het dit jaar zo goed doet", schrijft Lammers.

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Karakter en intelligentie

Wat de Zandvoort-directeur vooral opvalt, is de houding van de koploper in het kampioenschap. "Wat ik bij Kimi leuk vind, is dat hij zo puur is. Iets wat je ook ziet bij Max Verstappen", schrijft hij. Volgens de columnist straalt het toptalent rust uit in de paddock en neemt hij uitgebreid de tijd voor de aanwezige fans. "Voor fans neemt hij uitgebreid de tijd. Ik zie geen stress, alles lijkt mentaal in orde", stelt hij. Daarnaast roemt Lammers zijn eerlijkheid. "Kimi lijkt helemaal in control", benadrukt Lammers. "Als hij een keer een fout maakt, is hij daar goudeerlijk over en toont hij ook z’n emotie", stelt hij. Ook buiten de baan maakt de Italiaan indruk op de voormalig autocoureur. "Het is een ongelooflijk intelligente gast", zo stelt Lammers. "Je ziet ook hoe hij het Engels beheerst. Dat is echt prima", valt hem op.

De weg naar de top ging echter niet zonder slag of stoot. Lammers wijst erop dat de Mercedes-rijder in het verleden tegenslagen heeft moeten overwinnen, waaronder in de Formule 2. "We moeten ook niet vergeten dat hij vorig jaar in z’n debuutseizoen best een lastige periode heeft gehad", schrijft hij. "Zoals dat ook gold voor 2024, toen hij in de Formule 2 reed", schrijft hij. Volgens Lammers heeft dat hem juist sterker gemaakt. "Daardoor heeft hij zich niet laten intimideren, ik denk dat het vormend is geweest", aldus Lammers. Hij trekt daarbij een parallel met andere sporten. "In het voetbal zie je ook dat niet alle talenten het redden op het hoogste niveau", schrijft hij. "De een bloeit op als hij de kans krijgt, de ander knakt en kan de torenhoge druk en verwachtingen niet aan", schrijft hij.

Diezelfde onverstoorbaarheid en drang om te presteren ziet Lammers terug bij Verstappen. De Nederlander, die momenteel de zesde plaats in het wereldkampioenschap bezet, kende eind augustus een zware thuisrace. Op Circuit Zandvoort belandde hij al in de openingsfase in de muur, wat resulteerde in een uitvalbeurt. Toch kan de sportief directeur van het evenement die agressieve rijstijl wel waarderen. "Mensen zullen mij voor gek verklaren, maar ik heb liever dit dan dat Max kleurloos zevende was geworden", schrijft hij. "Dan zie ik liever een coureur die all-in gaat, zoals hij altijd doet", legt hij uit.

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