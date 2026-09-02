Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard geven de huidige reglementen rondom de ontwikkeling van motoren een vertekend beeld van de werkelijke krachtsverhoudingen. De Schot stelt dat Red Bull Racing wordt benadeeld doordat de huidige meetmethode zich uitsluitend op één specifiek onderdeel van de krachtbron richt. De analist deed deze uitspraken in de podcast Up to Speed.

De kern van de discussie is het zogeheten ADUO-systeem, dat door de autosportbond is geïntroduceerd om de prestaties van de verschillende motoren gelijk te trekken. Uit recente metingen is gebleken dat de interne verbrandingsmotor van Red Bull-Ford momenteel als de absolute maatstaf wordt beschouwd. Dit heeft tot gevolg dat de renstal van Max Verstappen voorlopig geen upgrades aan dit onderdeel mag doorvoeren, terwijl concurrerende fabrikanten met een achterstand extra budget en testtijd toegewezen krijgen.

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Beperkte meetmethode

Coulthard benadrukt dat succes in de sport nooit louter afhankelijk is geweest van puur motorvermogen. "Aero is king", zo haalt hij een bekende wetmatigheid aan. "Er zijn voorbeelden van teams die wereldkampioenschappen hebben gewonnen, niet met de krachtigste motor", stelt de voormalig coureur. Toch begrijpt hij de oorsprong van de huidige situatie wel. "Het is door de teams gevraagd om het mechanisme zo eenvoudig mogelijk te maken", aldus de ambassadeur van Red Bull. Dit heeft ertoe geleid dat de beoordeling nu enkel naar de verbrandingsmotor kijkt.

De analist vindt deze eenzijdige focus echter te beperkt om een eerlijk oordeel te vellen. "Voor mij gaat dat simpelweg niet over eerlijkheid, als ze het allemaal hebben afgesproken", stelt hij. Om de tekortkoming van het systeem te verduidelijken, maakt hij een vergelijking met de atletiekwereld. "Het is alsof je een soort limiet instelt op basis van één lichaamsdeel, terwijl het hele lichaam wordt gebruikt bij de daadwerkelijke wedstrijd", aldus Coulthard.

Volgens de Schot wordt er op deze manier onvoldoende gekeken naar het totaalplaatje, zeker in een tijdperk waarin de krachtbronnen voor de helft afhankelijk zijn van elektrische energie. "De krachtbron als geheel gaat niet alleen over de interne verbrandingsmotor, maar ook over de elektrische opslagcapaciteit", benadrukt hij. "Dat gaat ook over het inzetten en terugwinnen van elektrische energie. Dat is enorm complex", voegt hij daar nog aan toe.

De conclusie is dat het team uit Milton Keynes voorlopig op andere gebieden naar tijdwinst moet zoeken. Coulthard blijft echter van mening dat de gekozen methode de plank misslaat. "Voor mij gaat het er vooral om dat dit niet de eerlijkste manier lijkt om het vermogen van een krachtbron te controleren, omdat het alleen om de interne verbrandingsmotor gaat", besluit de oud-coureur.

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