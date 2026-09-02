Marko somber over kansen Verstappen in Monza: 'Achterstand is een eeuwigheid'

Volgens voormalig Red Bull-topman Helmut Marko hoeft Max Verstappen aankomend weekend in Monza nog niet te rekenen op een winnende auto. De Oostenrijker stelt dat de achterstand op de concurrentie momenteel te groot is om direct weer mee te strijden voor de overwinning. Dat laat hij optekenen in een interview met het Oostenrijkse OE24.

Hoewel de regerend wereldkampioen hoopt op beterschap tijdens de Grand Prix van Italië, rekent zijn voormalige mentor niet op een snelle ommekeer. Op de vraag of de eerste overwinning onder het nieuwe reglement in het verschiet ligt, is de 83-jarige ambassadeur van de Red Bull Ring stellig: "Monza komt daarvoor te vroeg". Marko wijst daarbij naar de recente thuisrace van de Nederlander, waar het gebrek aan snelheid pijnlijk duidelijk werd. "Op het korte circuit in Zandvoort kwamen we vier à vijf tienden tekort. Dat is een eeuwigheid", aldus de voormalig motorsportadviseur.

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Tijdens het raceweekend in de Noord-Hollandse duinen viel Verstappen al in de openingsronde uit na een crash, waarna Lando Norris met de overwinning aan de haal ging. De best geklasseerde Red Bull-coureur was invaller Liam Lawson, die met een achterstand van ruim 79 seconden als zevende over de streep kwam. Gezien dat forse verschil met de kop van het veld verwacht Marko niet dat het team uit Milton Keynes de problemen zomaar heeft weggepoetst. "Het wordt moeilijk om te winnen", zegt hij duidelijk over de naderende race op het Autodromo Nazionale Monza.

Kansen in het najaar

Toch sluit de Oostenrijker niet uit dat de coureur, die onlangs zijn contract verlengde tot eind 2030, later in het seizoen weer de hoogste trede van het podium mag betreden. Marko kijkt daarvoor specifiek naar de reeks wedstrijden in Noord-Amerika, die in oktober van start gaat. "De grootste kans dat het lukt, is misschien in Texas, Las Vegas of Mexico", voorspelt hij. Deze circuits bieden volgens hem meer perspectief voor de huidige bolide van de renstal.

De uitspraken van de informeel adviseur sluiten aan bij de technische planning van de formatie, die tegenwoordig onder leiding staat van teambaas Laurent Mekies. Voor de race in Italië neemt het team weliswaar een specifiek aerodynamisch pakket mee om de topsnelheid te verhogen, maar de grotere revisies aan de auto staan pas gepland voor de periode richting de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Tot die tijd lijkt het voor Verstappen vooral een kwestie van schade beperken in de strijd met concurrenten als McLaren en Mercedes.