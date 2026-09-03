Verstappen heeft goede hoop voor GP van Italië: "Als we dat kunnen aanpassen"
Verstappen heeft goede hoop voor GP van Italië: "Als we dat kunnen aanpassen"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft de teleurstelling van de Grand Prix van Zandvoort van zich afgeschud en arriveert met een goed gevoel op het circuit in Monza. De viervoudig wereldkampioen laat weten dat om dit weekend competitief te zijn, er wat aanpassingen aan de auto gedaan moeten worden.
Verstappen heeft een week de tijd gehad om de teleurstelling van Zandvoort van zich af te schudden. De Red Bull Racing-coureur crashte hard in de eerste ronde van zijn allerlaatste thuisrace, waarmee het Nederlandse sprookje een abrupt einde kreeg. Inmiddels heeft de viervoudig wereldkampioen zijn vizier echter volledig gericht op Italië, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Monza wordt verreden. Verstappen heeft drie van de afgelopen vier races op Monza gewonnen en is benieuwd om te ontdekken wat er dit weekend mogelijk is.
Verstappen heeft goede hoop voor Grand Prix van Monza
"Het was teleurstellend om in Zandvoort de finish niet te halen, maar het was desalniettemin heel bijzonder om alle fans nog één keer op het circuit te zien en om ze te bedanken voor alle herinneringen", klinkt het. "Na een reset gaan we nu naar Monza. Het is moeilijk om te voorspellen hoe competitief we hier zullen zijn. We moeten aan een aantal dingen werken om ervoor te zorgen dat we dichter bij de pace zitten en om ervoor te zorgen dat de balans van de auto goed is."
De 28-jarige coureur vervolgt: "Monza is een van mijn favoriete circuits. Ik kom hier graag en het is altijd leuk om de gepassioneerde fans te zien. We hebben hier in het verleden goed gepresteerd, dus we gaan zien wat er mogelijk is." Verstappen rijdt dit weekend opnieuw met Liam Lawson naast zich, aangezien Isack Hadjar nog altijd herstellende is van zijn polsblessure.
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