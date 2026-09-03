Volgens onafhankelijk Formule 1-analist Peter Windsor kan Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Italië het verschil maken in de snelle Ascari-chicane. De voormalig teammanager benadrukt dat het op het circuit van Monza niet enkel draait om de hoogste topsnelheid, maar juist om de techniek waarmee een coureur de auto door de snelle richtingsveranderingen stuurt. Windsor deelde zijn bevindingen in een livestream op zijn YouTube-kanaal.

De voorspelling van de analist valt in een voor de viervoudig wereldkampioen uitdagende fase van het seizoen. Verstappen bezet momenteel de zesde plaats in het kampioenschap met 112 punten en wacht dit jaar nog op zijn eerste overwinning, terwijl Red Bull Racing is teruggezakt naar de vierde plek bij de constructeurs. Tijdens het raceweekend, dat onder extreem hete omstandigheden tot 34 graden Celsius wordt verreden, krijgt de Nederlander opnieuw Liam Lawson naast zich als teamgenoot ter vervanging van de geblesseerde Isack Hadjar. Ondanks de huidige vorm van de RB-bolide ziet Windsor echter volop kansen voor de kopman.

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Uitblinken in Ascari

Monza staat traditioneel bekend om de minimale hoeveelheid neerwaartse druk en de lange rechte stukken. Toch wijst de analist de links-rechts-linkscombinatie van Ascari aan als het cruciale punt voor een snelle rondetijd. "Ik denk dat de manier waarop je op het gas gaat en je stuurinput heel belangrijk wordt in Ascari", stelt Windsor in zijn analyse. De exit van deze bochtencombinatie is bepalend voor de snelheid op het lange rechte stuk richting de Parabolica. "De exit van Ascari wordt een heel belangrijk onderdeel van de ronde. Hetzelfde geldt volgens mij voor de exit van de Parabolica", aldus de Brit.

Juist in die specifieke passage verwacht Windsor dat de Red Bull-coureur zich kan onderscheiden van de rest van het veld. "Ik denk dat je in het Ascari-gedeelte het beste van iemand als Max kunt zien", klinkt het. Het gaat er volgens de analist niet om wie de kerbstones het hardst raakt, maar om de subtiele momenten tussen de stuurbewegingen door. "Het draait erom hoe hij in het midden van Ascari van richting verandert", legt Windsor uit. "Het is links, rechts en weer links. Je zoekt precies dat moment waarop de auto niet meer naar links beweegt, maar ook nog niet naar rechts. Op dat moment moet je het stuur precies op de juiste manier belasten voor het volgende gedeelte", verklaart hij.

Perfecte harmonie

Het minimaliseren van onnodige bewegingen in het chassis is volgens de analist het kenmerk van een uitzonderlijke ronde. "Het ene is om Ascari binnen te rijden en gewoon links-rechts-links te gaan, waarbij de auto reageert en je je wagenbeheersing gebruikt", vervolgt hij. "Maar het is iets heel anders om de bewegingen door de auto zo klein mogelijk te houden door ervoor te zorgen dat al je inputs perfect met elkaar samenwerken", benadrukt Windsor. Hij merkt op dat ook WK-leider Kimi Antonelli, Ferrari-coureur Charles Leclerc en Lewis Hamilton over de capaciteiten beschikken om deze sectie perfect uit te voeren.

De sleutel tot succes in Monza ligt volgens de analist in de rust die een coureur kan bewaren. "Ascari is een goede plek waar je die perfecte harmonie tussen de verschillende inputs kunt zien", stelt Windsor. "Soms gaat het juist om een fractie van een seconde waarin je niets doet, de auto laat settelen en hem daarna weer belast. Ook dat is perfecte harmonie", klinkt het lovend.

Kritiek op Lesmo

Naast Ascari speelt ook de beroemde Parabolica een grote rol in de jacht op een goede startpositie tijdens de kwalificatie, die zaterdagmiddag om 16:00 uur op het programma staat. "Je kunt misschien een beetje tijd winnen door de bocht iets korter te maken en het rechte stuk bij het insturen wat langer door te trekken", zegt hij over de lange rechterbocht. Toch is Windsor niet over het hele huidige circuitontwerp in Italië te spreken. Hij vindt dat de tweede Lesmo-bocht tegenwoordig te weinig uitdaging biedt. "Als je daar tegenwoordig een geweldige bocht rijdt, krijg je er volgens mij minder voor terug", stelt hij kritisch. "Maak de bochten weer belangrijk. Ik zou graag zien dat de tweede Lesmo weer zo'n bocht wordt waarin een coureur echt wordt beloond wanneer hij iets bijzonders doet", besluit Windsor.

Weersverwachting Monza (4-6 september 2026) Dag Weertype Max. Temp. Regenkans Vrijdag 4 sept Zonnig 32°C 0% Zaterdag 5 sept Onbewolkt / Heet 34°C 2% Zondag 6 sept Zonnig 33°C 0%

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