FIA slaat hittealarm voor Grand Prix van Italië: noodmaatregelen van kracht
FIA slaat hittealarm voor Grand Prix van Italië: noodmaatregelen van krachtMaak ons je Google-favoriet
De internationale autosportbond heeft in de aanloop naar het raceweekend in Italië officieel een zogeheten Heat Hazard afgegeven. Vanwege verwachte temperaturen die in Monza kunnen oplopen tot maximaal 34 graden Celsius, heeft de FIA vanochtend besloten om in te grijpen. Met deze officiële waarschuwing treden er direct speciale veiligheidsprotocollen in werking om de coureurs te beschermen tegen de extreme weersomstandigheden op het bloedhete asfalt.
Het hitteprotocol is door het bestuursorgaan in het leven geroepen na de veelbesproken Grand Prix van Qatar in 2023, waar meerdere rijders onwel werden door ernstige hitte-uitputting en uitdroging. Volgens Artikel B1.5.10 van de reglementen wordt een dergelijke waarschuwing geactiveerd zodra de voorspelde hitte-index, een combinatie van de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid, de grens van 31,0 graden Celsius overschrijdt tijdens een sessie. Eerder dit seizoen werd ditzelfde mechanisme ook al ingezet tijdens het raceweekend in Oostenrijk. Voor de komende dagen in ItaliÃ« voorspellen de meteorologen aanhoudende hitte ver boven het seizoensgemiddelde, waarbij de afwezigheid van neerslag en een zwakke wind nauwelijks voor verkoeling zullen zorgen.
Verplichte koelsystemen en medische controles voor coureurs
Zodra de Heat Hazard-status actief is, zijn de Formule 1-teams verplicht om alle onderdelen van het goedgekeurde koelsysteem in de wagens te monteren. Een cruciaal onderdeel hiervan is het zogeheten Driver Cooling System, een speciaal brandvrij vest met vloeistofkoeling dat onder de race-overall gedragen kan worden. Hoewel de deelnemers zelf mogen kiezen of ze dit verkoelende kledingstuk daadwerkelijk aantrekken, zit er wel een consequentie aan een weigering. Coureurs die zonder het vest instappen, moeten ter compensatie een extra ballast van een halve kilo in hun auto meenemen. Hiermee wil de regelgever voorkomen dat rijders het systeem weglaten om een oneerlijk gewichtsvoordeel te behalen. Daarnaast mogen renstallen extra luchtinlaten, de zogeheten cooling scoops, onder de bolide plaatsen om meer rijwind naar de cockpit te sturen.
Naast de aanpassingen in en rondom de auto gelden er ook strengere regels voor de voorbereiding en de nazorg. Op de startopstelling krijgen de monteurs toestemming om extra hulpmiddelen in te zetten, zoals krachtige ventilatoren, ijsvesten en speciale schaduwstructuren om de wagens en hun bestuurders koel te houden. Verder gelden er strikte eisen rondom de hydratatie van de atleten. Na afloop van de sessies in de verzengende hitte moeten de rijders zich bovendien verplicht melden voor medische controles, zodat artsen eventuele tekenen van hittestress vroegtijdig kunnen signaleren en behandelen.
De temperaturen op het Autodromo Nazionale Monza zullen de komende dagen flink oplopen. Vandaag schommelt het kwik al tussen de 31 en 33 graden Celsius, waarna het morgen onder een strakblauwe hemel rond de 32 graden uitkomt. Tijdens de kwalificatie op zaterdag wordt het met maximaal 34 graden het heetst, terwijl de thermometer op de dag van de race eveneens 32 graden zal aantikken. Max Verstappen heeft in het verleden meermaals aangegeven geen fan te zijn van dit protocol, omdat alle snoeren en dergelijke die komen kijken bij de koelelementen, onprettig zitten in de cockpit.
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