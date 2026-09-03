Mercedes verklaart enorme gridstraf Antonelli tijdens thuisrace op F1-circuit Monza

WK-leider Kimi Antonelli zal tijdens de aanstaande Grand Prix van Italië een gridstraf moeten incasseren vanwege het wisselen van diverse motoronderdelen. De twintigjarige coureur is daardoor genoodzaakt om de race in Monza aanstaande zondag vanaf de laatste plaats op de grid aan te vangen. Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft tekst en uitleg over deze beslissing.

Hoewel de jonge Italiaan momenteel een riante voorsprong van 59 punten geniet op zijn teamgenoot George Russell in de strijd om de wereldtitel, ontkomt Mercedes niet aan deze ingreep. Na twaalf verreden races in het huidige seizoen heeft de coureur met startnummer 12 het maximaal toegestane aantal componenten voor vier van de zeven motoronderdelen bereikt. De Duitse renstal heeft er daarom voor gekozen om de W17 van een compleet nieuwe krachtbron te voorzien.

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Geen ruimte voor sentiment

Het incasseren van de straf tijdens zijn thuisrace is een bittere pil voor de leider in het kampioenschap, die sinds de race in België geen overwinning meer boekte. Wolff benadrukt echter dat het team rationeel moet handelen. "Voor ons begint Monza met een uitdaging", bevestigt de CEO van de Zilverpijlen. "Kimi zal een motorstraf incasseren en vanaf de achterkant van de grid starten. Het is teleurstellend voor hem en voor de fans die hem in zijn thuisrace vooraan willen zien vechten, maar onze sport beloont geen sentiment", aldus Wolff.

Korte termijn opofferen

Onder de huidige reglementen mag een rijder straffeloos gebruikmaken van vier verbrandingsmotoren (ICE) en drie exemplaren van de Energy Store (ES) en Control Electronics (CE). De Mercedes-coureur zit inmiddels echter aan zijn vierde ICE, vierde uitlaat, derde Energy Store en derde Control Electronics. "Wanneer je beslissingen neemt die de kampioenschapscampagne ten goede komen, betaal je soms een prijs op de korte termijn", legt de teambaas uit. "Het doel is nu simpel: zoveel mogelijk plaatsen goedmaken en de punten maximaliseren".

Energiebeheer cruciaal

Naast de inhaalrace vanaf de laatste startrij wacht het talent nog een extra technische horde op het hogesnelheidscircuit. Wolff wijst op de specifieke karakteristieken van de baan in combinatie met de huidige krachtbronnen. "Monza is een energiearm circuit. Je besteedt een groot deel van de ronde aan het maximale vragen van de krachtbron en hebt niet veel kansen om de batterij op te laden", analyseert de mede-eigenaar van het team. "Met de huidige reglementen creëert dat compromissen die zorgvuldig beheerd moeten worden. Het is een interessante uitdaging en een die waarschijnlijk zal leiden tot een spannend weekend".

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