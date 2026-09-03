Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher moet Lando Norris nog het nodige bewijzen voordat hij aanspraak kan maken op een salaris dat vergelijkbaar is met dat van Max Verstappen. De Brit liet onlangs optekenen dat hij van mening is dat hij net zoveel zou moeten verdienen als de coureur van Red Bull Racing. Schumacher kan wel lachen om die uitspraak en stelt dat de kopman van McLaren daarvoor eerst meer kampioenschappen moet binnenhalen. Dat laat de Duitser weten in de Backstage Boxengasse-podcast.

Zowel Norris als Verstappen zetten in augustus hun handtekening onder een nieuw contract dat hen tot en met 2030 aan hun respectievelijke werkgevers verbindt. Rondom de nieuwe verbintenis van de Nederlander circuleren enorme bedragen. Verstappen strijkt momenteel een geschat basissalaris van 64 miljoen euro op, wat inclusief bonussen kan oplopen tot boven de 92 miljoen euro. Norris verdient met zijn nieuwe deal naar verluidt zo'n 35 miljoen euro per jaar. Hoewel de McLaren-coureur zijn wens met een knipoog uitsprak, is het verschil in beloning tussen de twee grootverdieners aanzienlijk.

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Nog een stap te zetten

Schumacher, tegenwoordig actief als analist voor Sky Deutschland, benadrukt dat het verschil in historische prestaties de salariskloof rechtvaardigt. "Ja, daar ontbreken nog wel een paar titels voor", reageert de oud-coureur op de eis van de enkelvoudig wereldkampioen. "Maar ik ben het ermee eens dat hij nu meer geld verdient dan voorheen, of dat in ieder geval zou moeten verdienen. Daar bestaat geen twijfel over", aldus de broer van Michael Schumacher. De analist ziet dat de McLaren-coureur nog een volgende stap moet zetten. "Vervolgens is het aan hem om samen met het team nog meer titels te winnen, ook dit jaar en eventueel volgend jaar. Hij heeft in ieder geval laten zien dat hij geduld heeft en dat hij samen met het team door die moeilijke fase is gegaan", stelt de Duitser.

Loyaliteit en leiderschap

Die loyaliteit tijdens de eerdere moeizame periode van McLaren met de Mercedes-krachtbronnen dwingt respect af bij Schumacher. "Dat moet je hem nageven: hij heeft echt zijn mond gehouden en is gewoon doorgegaan. Hij heeft nooit geklaagd. We kennen ook andere geluiden uit de paddock", verklaart de analist. Die houding heeft de Brit veel krediet opgeleverd binnen de renstal uit Woking. "Dat vind ik iets wat hem onderscheidt. Ik denk ook dat hem dat uiteindelijk nog meer steun vanuit het team heeft opgeleverd, omdat iedereen daar weet: op hem kunnen we vertrouwen. Piastri was vorig jaar helaas wat luidruchtiger nadat het voor hem niet helemaal zo succesvol verliep", aldus Schumacher, die zich afvraagt waarom de Australiër momenteel mindere resultaten boekt. In het huidige kwalificatieduel leidt de Britse coureur met 7-4 ten opzichte van zijn teamgenoot.

Vergelijking met Antonelli

Volgens de Duitse analist heeft de McLaren-coureur zich inmiddels ontpopt tot de onbetwiste leider van het team. "Als je dan een coureur als Lando Norris hebt, die ook ontzettend slim is, dan is dat waardevol", vervolgt Schumacher zijn lofzang. Hij trekt daarbij een opvallende parallel met het jonge Mercedes-talent Kimi Antonelli. "Qua uitstraling doet hij me een beetje denken aan Kimi Antonelli. Misschien is hij niet meer helemaal zo jong en fris en loopt hij inmiddels al een tijdje mee, maar hij heeft nog altijd een glimlach op zijn gezicht en komt behoorlijk relaxed over", besluit de voormalig Formule 1-coureur.

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