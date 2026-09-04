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Yuki Tsunoda, Racing Bulls, Netherlands, 2026

Tsunoda kreeg telefoontje na invalbeurt in Zandvoort: "Maar er is nog niets besloten"

Yuki Tsunoda, Racing Bulls, Netherlands, 2026 — Foto: © IMAGO

Tsunoda kreeg telefoontje na invalbeurt in Zandvoort: "Maar er is nog niets besloten"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Yuki Tsunoda hoopt volgend jaar weer fulltime op de Formule 1-grid te staan. Voor de camera van Viaplay doet de Japanner geheimzinnig over of hij inmiddels al een aanbieding heeft gekregen.

Tsunoda reed meerdere seizoenen voor het team van Racing Bulls in de Formule 1, tot hij begin vorig jaar de overstap maakte naar Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse hoofdmacht werd Liam Lawson al na twee races teruggestuurd naar het zusterteam, waarna Tsunoda de omgekeerde weg bewandelde. De Japanner bleek echter de volgende in de rij die in de nukkige Red Bull geen potten wist te breken naast Max Verstappen, en dat kwam hem duur te staan. Isack Hadjar werd eind vorig jaar aangekondigd als de nieuwe teammaat van de viervoudig wereldkampioen, terwijl Arvid Lindblad vanuit de Formule 2 doorstroomde naar Racing Bulls. Tsunoda kwam zodoende als derde coureur op de reservebank te zitten.

Tsunoda aast op rentree in 2027

Lang hoopt de 26-jarige coureur echter niet meer aan de zijkant te staan. Tsunoda maakte in Zandvoort op indrukwekkende wijze zijn rentree als invaller bij Racing Bulls. Hadjar kampt met een polsblessure en moest het weekend aan zich voorbij laten gaan. Lawson schoof zodoende tijdelijk door naar Red Bull Racing, terwijl Tsunoda in mocht stappen bij het zusterteam. Alhoewel Tsunoda net buiten de punten finishte, maakte hij indruk met zijn snelheid. Inmiddels is bekend dat Hadjar ook het aanstaande raceweekend in Monza nog moet laten schieten, wat betekent dat Tsunoda nogmaals de kans krijgt om zichzelf in de kijker te spelen bij andere teams.

Geheimzinnig telefoontje

Voor de camera van Viaplay krijgt hij de vraag of hij inmiddels al een belletje heeft gehad: "Nee, nog niet. Ik ben beschikbaar, dus ik hoop dat die belletjes gaan komen." Als hem vervolgens wordt gevraagd of er bepaalde teams zijn waar hij zijn hoop op heeft gevestigd, volgt er een verrassend antwoord: "Ik heb wel een telefoontje gekregen, maar het is niet alsof er al dingen besloten zijn. Het was gewoon een normaal gesprek. Kennismaken, de situatie uitleggen, dat soort dingen." Vervolgens wordt hem gevraagd wie hem belde. Na lang wikken en wegen zegt Tsunoda met een knipoog: "Mijn vader."

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