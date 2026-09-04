close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Monza, F1, start

Hoe laat begint vandaag het Formule 1-weekend voor de Grand Prix van Italië?

Monza, F1, start — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint vandaag het Formule 1-weekend voor de Grand Prix van Italië?

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Nu de laatste Grand Prix van Zandvoort ooit verreden is, is het Formule 1-circus afgereisd naar Italië. Hier wordt aanstaande zondag de iconische Grand Prix van Monza verreden.

Het Autodromo Nazionale Monza, dat in de volksmond ook wel bekendstaat als de 'Temple of Speed', is een van de meest historische circuits op de huidige kalender. De race wordt verreden over 53 ronden op de 5,793 kilometer lange baan. In tegenstelling tot eerdere raceweekenden dit seizoen is er in Italië geen sprintrace-format van toepassing. De coureurs werken daardoor een traditioneel programma af met drie vrije trainingen en een reguliere kwalificatie op het hogesnelheidscircuit. Daarnaast komen ook de talenten uit de Formule 2 en Formule 3 in actie tijdens het weekend.

Tijdschema Grand Prix van Italië

Het raceweekend in Monza gaat op vrijdag 4 september om 12:30 uur Nederlandse tijd van start met de eerste vrije training. Om 16:00 uur keren de teams terug op de baan voor de tweede oefensessie van de dag. Op zaterdag volgt om 12:30 uur de derde en laatste vrije training. De kwalificatie begint diezelfde middag om 16:00 uur en bepaalt de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Italië, die op zondag 6 september om 15:00 uur van start gaat.

Vrijdag 4 september
12:30 uur Vrije Training 1
16:00 uur Vrije Training 2

Zaterdag 5 september
12:30 uur Vrije Training 3
16:00 uur Kwalificatie

Zondag 6 september
15:00 uur: Grand Prix van Italië

Gerelateerd

Monza

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Red Bull onthult updates voor Monza, ook McLaren, Ferrari en Mercedes passen auto's aan

Red Bull onthult updates voor Monza, ook McLaren, Ferrari en Mercedes passen auto's aan

  • Zojuist
Windsor ziet Verstappen schitteren in Monza: 'Daar kan hij het verschil maken'

Windsor ziet Verstappen schitteren in Monza: 'Daar kan hij het verschil maken'

  • Gisteren 13:17
FIA slaat hittealarm voor Grand Prix van Italië: noodmaatregelen van kracht

FIA slaat hittealarm voor Grand Prix van Italië: noodmaatregelen van kracht

  • Gisteren 11:44
Mercedes verklaart enorme gridstraf Antonelli tijdens thuisrace op F1-circuit Monza

Mercedes verklaart enorme gridstraf Antonelli tijdens thuisrace op F1-circuit Monza

  • Gisteren 10:17
Lawson ruikt kansen met Red Bull in Monza: "Begrijp de auto nu veel beter"

Lawson ruikt kansen met Red Bull in Monza: "Begrijp de auto nu veel beter"

  • Gisteren 09:29
Marko somber over kansen Verstappen in Monza: 'Achterstand is een eeuwigheid'

Marko somber over kansen Verstappen in Monza: 'Achterstand is een eeuwigheid'

  • 2 september 2026 21:00

Net binnen

11:56
Red Bull onthult updates voor Monza, ook McLaren, Ferrari en Mercedes passen auto's aan
11:41
Verstappen begrijpt niets van nadelige beslissing FIA: "We gaan in gesprek"
11:10
Leclerc waarschuwt Verstappen voor kart-challenge: "Doe voorzichtig"
10:45
Verstappen hint op deelname GT3-seizoensfinale: "Gelukkig kan de reservecoureur instappen"
10:20
Verstappen onthult in Monza: "Ik was echt heel ziek in Zandvoort"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen Lando Norris

Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen

2 september 2026 12:44 11
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan Breaking

BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan

1 september 2026 19:54 4
Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!" GT World Challenge

Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!"

31 augustus 2026 09:43
Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker" Max Verstappen

Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker"

30 augustus 2026 15:01
Ontdek het op Google Play
x