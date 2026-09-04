Hoe laat begint vandaag het Formule 1-weekend voor de Grand Prix van Italië?
Hoe laat begint vandaag het Formule 1-weekend voor de Grand Prix van Italië?Maak ons je Google-favoriet
Nu de laatste Grand Prix van Zandvoort ooit verreden is, is het Formule 1-circus afgereisd naar Italië. Hier wordt aanstaande zondag de iconische Grand Prix van Monza verreden.
Het Autodromo Nazionale Monza, dat in de volksmond ook wel bekendstaat als de 'Temple of Speed', is een van de meest historische circuits op de huidige kalender. De race wordt verreden over 53 ronden op de 5,793 kilometer lange baan. In tegenstelling tot eerdere raceweekenden dit seizoen is er in Italië geen sprintrace-format van toepassing. De coureurs werken daardoor een traditioneel programma af met drie vrije trainingen en een reguliere kwalificatie op het hogesnelheidscircuit. Daarnaast komen ook de talenten uit de Formule 2 en Formule 3 in actie tijdens het weekend.
Tijdschema Grand Prix van Italië
Het raceweekend in Monza gaat op vrijdag 4 september om 12:30 uur Nederlandse tijd van start met de eerste vrije training. Om 16:00 uur keren de teams terug op de baan voor de tweede oefensessie van de dag. Op zaterdag volgt om 12:30 uur de derde en laatste vrije training. De kwalificatie begint diezelfde middag om 16:00 uur en bepaalt de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Italië, die op zondag 6 september om 15:00 uur van start gaat.
Vrijdag 4 september
12:30 uur Vrije Training 1
16:00 uur Vrije Training 2
Zaterdag 5 september
12:30 uur Vrije Training 3
16:00 uur Kwalificatie
Zondag 6 september
15:00 uur: Grand Prix van Italië
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