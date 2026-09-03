Volgens Charles Leclerc zal de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 dit jaar beslist worden door de doorontwikkeling van de auto's. De coureur van Ferrari stelt dat de huidige generatie wagens dusdanig gevoelig is voor nieuwe onderdelen, dat de pikorde zomaar kan omslaan. Dat laat de Monegask weten in de Beyond the Grid-podcast.

Hoewel Mercedes momenteel het constructeurskampioenschap domineert met een voorsprong van 87 punten op Ferrari, is de strijd volgens Leclerc nog lang niet gestreden. Zelf bezet de winnaar van de Britse Grand Prix momenteel de vijfde plaats in het rijdersklassement, met een achterstand van 28 punten op zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De Italiaanse renstal introduceert komend weekend tijdens de thuisrace in Monza een fors updatepakket, waaronder een nieuwe vloer en een verbeterde krachtbron.

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Impact van downforce

De nadruk op nieuwe onderdelen is volgens de coureur cruciaal onder de huidige reglementen. "Het is niet iets waar ik echt te veel energie in wil steken. Dit kampioenschap zal gewonnen worden met upgrades. De upgrades zijn zo krachtig bij deze auto's", aldus Leclerc. Omdat de wagens over aanzienlijk minder neerwaartse druk beschikken dan voorheen, weegt elke verbetering zwaarder door. "We hebben veel minder downforce dan we in het verleden gewend waren, dus elk punt aan downforce dat je aan deze auto toevoegt, heeft een veel grotere invloed op hoe de auto op de baan aanvoelt. De pikorde kan dus heel snel de ene of de andere kant op veranderen", legt de Ferrari-rijder uit.

Dromen van de wereldtitel

Ondanks de achterstand op WK-leider Kimi Antonelli blijft het kampioenschap het ultieme doel voor de man die onlangs zijn contract tot en met 2028 verlengde in Maranello. "Ik ben heel erg gefocust op het racen per weekend en denk niet echt na over het langetermijnplaatje of we een echte kans maken op dat kampioenschap. Maar zolang het niet voorbij is, blijf ik er zeker in geloven en we zullen zien hoe het gaat", vertelt Leclerc. De wens om met de Scuderia de hoogste trede te bereiken, zit diep. "Het kampioenschap is iets wat ik ooit hoop af te vinken, vooral met het rode team, dit is al vele jaren een droom van me. Ik voel dat we dichterbij komen", voegt hij daaraan toe.

Gevaar van overdenken

Om die droom te verwezenlijken, hamert de teamgenoot van Hamilton op het belang van instinctief rijden in een constant veranderende bolide. "De auto verandert voortdurend, dus het is niet zo dat ik echt terug kan gaan naar dat gevoel dat ik in Melbourne had. Hij evolueert, maar mijn doel is om in de auto te stappen en niet te veel na te denken", stelt de Monegask. Leclerc waarschuwt voor de valkuil van te veel analyseren tijdens het rijden. "Als je te veel nadenkt, weet je dat je tijd laat liggen, want onze sport draait niet zozeer om reageren op wat er met de auto gebeurt. Het gaat meer om anticiperen en de auto aanvoelen", verklaart de Ferrari-coureur.

Het bereiken van een zogenaamde flow state is volgens de nummer vijf uit het kampioenschap essentieel om het maximale uit de wagen te halen. "Ik denk dat te veel nadenken de prestaties doodt. Wanneer dingen vanzelf gaan, dat is waar ik denk dat de flow state waar we het over hebben, bij coureurs of ook atleten, de flow state wanneer dingen gewoon natuurlijk vloeien, echt is waar je het beste uit je potentieel haalt", verduidelijkt Leclerc. "Wanneer je over dingen moet gaan nadenken, dan wordt het lastiger", besluit hij.

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