McLaren werkt achter de schermen aan een opvallend toekomstplan om Max Verstappen los te weken bij Red Bull Racing, zo melden Britse media. Hoewel de Nederlander onlangs zijn toekomst aan de Oostenrijkse renstal verbond met een verbeterd contract dat tot medio 2030 loopt, sluit de BBC een nieuwe toenadering niet uit. De Britse omroep stelt dat de formatie uit Woking de viervoudig wereldkampioen in de toekomst maar al te graag naast Lando Norris wil laten rijden.

De regerend wereldkampioen van 2025, Norris, bevindt zich momenteel in een sterke fase van het seizoen en heeft na recente zeges in Hongarije en op Zandvoort de vierde plaats in het kampioenschap in handen met 159 punten. Verstappen beleeft daarentegen een uitdagend jaar bij Red Bull. De coureur staat momenteel zesde in de WK-stand met 112 punten en heeft met zijn huidige bolide moeite om structureel mee te strijden om de overwinningen. Volgens de BBC moet Red Bull ook volgend jaar een bijrol spelen in de Formule 1, wil McLaren een serieuze kans maken om de stercoureur te verleiden. Mocht de renstal er niet in slagen om de technische problemen op te lossen, dan zou de coureur mogelijk gebruik kunnen maken van prestatieclausules in zijn verbintenis om een overstap te forceren.

Artikel gaat verder onder video

Britse media speculeren over een opvallende ruildeal

Bij de regerend constructeurskampioen zorgt de situatie achter de schermen voor de nodige onrust. De Britse media, met BBC-insider Andrew Benson voorop, focussen zich volop op een mogelijke stoelendans. Er wordt in de wandelgangen nadrukkelijk gespeculeerd over een zogeheten 'straight swap' tussen Verstappen en Oscar Piastri voor het seizoen 2028. Waar Norris met een langlopende verbintenis verzekerd lijkt van zijn plek, staat zijn Australische teamgenoot momenteel meer onder druk. Piastri kijkt in het onderlinge duel bij McLaren tegen een achterstand van 55 punten aan ten opzichte van de Brit.

Hoewel McLaren-teambaas Andrea Stella volgens de berichtgeving niet wil spreken van een mentaal probleem bij Piastri, kan de druk op de coureur wel toenemen als hij er niet in slaagt om het vuur structureel aan de schenen van zijn teamgenoot te leggen. Mocht de Australiër, die in Monza voor de 81ste keer aan de start van een Formule 1-race verschijnt, in de schaduw blijven staan, dan kan het team op termijn op zoek gaan naar een alternatief. In dat scenario geldt de man uit Hasselt als de absolute droomkandidaat om de concurrentiestrijd met Norris aan te gaan.

Gerelateerd