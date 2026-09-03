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Lewis Hamilton, Ferrari, Italy, 2026

Hamilton maakt de tongen los met opvallende entree op Formule 1-circuit Italië

Lewis Hamilton, Ferrari, Italy, 2026 — Foto: © IMAGO

Hamilton maakt de tongen los met opvallende entree op Formule 1-circuit Italië

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Lewis Hamilton heeft op donderdag op een uiterst opvallende manier zijn entree gemaakt in de paddock voor de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. De zevenvoudig wereldkampioen, die in het huidige seizoen uitkomt voor het team van Ferrari, arriveerde bij de thuisbasis van zijn werkgever in een iconische Ferrari F40. Om het plaatje voor de verzamelde media compleet te maken, was de klassieke sportwagen voorzien van een gepersonaliseerde kentekenplaat met daarop zijn vaste startnummer 44.

Waar de ervaren coureur normaal gesproken al opvalt met zijn extravagante kledingkeuzes, gooide hij het dit keer over een meer klassieke boeg. Hamilton verscheen in een strak gesneden pak, gecombineerd met een beige jasje dat hij losjes over zijn schouders droeg. Met een platte wollen pet en een donkere zonnebril poseerde hij uitgebreid voor de aanwezige fotografen en toeschouwers, die zich massaal verdrongen om een glimp van de Ferrari-ster op te vangen. Op sociale media raakten volgers niet uitgepraat over de stijlvolle uitstraling van de coureur, al is niet iedereen binnen de Formule 1-paddock gecharmeerd van dergelijke vertoningen. Zo staat voormalig teambaas Otmar Szafnauer erom bekend dat hij geen groot liefhebber is van de wekelijkse 'modeshows' op de donderdag voorafgaand aan een Grand Prix.

Gridstraf voor Antonelli biedt kansen voor Ferrari

Ondanks de enorme media-aandacht voor zijn stijlvolle entree, draait het voor Hamilton dit weekend primair om het behalen van een maximaal resultaat op het Autodromo Nazionale Monza. De Italiaanse renstal is na een wisselvallige fase naarstig op zoek naar een nieuwe overwinning voor eigen publiek. In de huidige strijd om het wereldkampioenschap staat Hamilton er momenteel verdienstelijk voor, al is de wereldtitel nog ver weg. De routinier bezet momenteel de gedeelde tweede plaats in het klassement met een totaal van 183 punten, een puntenaantal dat hij deelt met George Russell. Beide Britten kijken echter tegen een aanzienlijke achterstand aan ten opzichte van de huidige kampioenschapsleider Kimi Antonelli. De jonge Mercedes-coureur, die Hamilton opvolgde bij de Duitse renstal, heeft tot nu toe 242 punten verzameld, waarmee hij een gat van 59 punten heeft geslagen naar zijn directe achtervolgers.

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