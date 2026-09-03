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Alonso during qualifying at Hungaroring

Honda geeft toe: Motor-update voor Aston Martin zorgt voor problemen met rijdbaarheid

Alonso during qualifying at Hungaroring — Foto: © IMAGO

Honda geeft toe: Motor-update voor Aston Martin zorgt voor problemen met rijdbaarheid

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Motorleverancier Honda heeft toegegeven dat de zogeheten driveability van de nieuwe krachtbron een zwak punt vormt. Na de Grand Prix van Nederland uitten Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll stevige kritiek op de verbeterde motor, waarna de Japanse fabrikant de problemen erkende. Volgens PlanetF1, dat sprak met de hoofdingenieur van het merk, zijn de tekortkomingen inmiddels in kaart gebracht.

Honda is vanaf dit seizoen de officiële fabriekspartner van de renstal uit Silverstone. Tijdens het raceweekend in Zandvoort werd een nieuwe specificatie van de Honda RA626H-motor geïntroduceerd in de AMR26-bolide. Hoewel de 45-jarige Spanjaard beslag wist te leggen op de negende plaats en daarmee de tweede puntenfinish van het team dit jaar veiligstelde, regende het na afloop klachten over de bestuurbaarheid van de auto. De routinier worstelde naar eigen zeggen met het terugschakelen en het afremmen op de motor, terwijl zijn Canadese teamgenoot de gemaakte stap voorwaarts als volstrekt onvoldoende bestempelde.

Verbetering op de testbank, problemen op de baan

Shintaro Orihara, de trackside general manager en hoofdingenieur van Honda, bevestigt dat de nieuwe krachtbron in Nederland is ingezet en op bepaalde vlakken aan de verwachtingen voldeed. "We hebben op basis van onze statistieken een stap voorwaarts gezien in de prestaties, precies zoals verwacht", legt de Japanner uit. "Dat hadden we al bevestigd op de testbank, dus dat was het positieve dat we in Nederland vonden. Maar aan de andere kant ontdekten we iets wat beter kan qua driveability", aldus Orihara.

De motorleverancier had voorafgaand aan het weekend in de duinen al aanpassingen doorgevoerd, maar deze bleken in de praktijk niet afdoende te werken voor het rijdersduo. "We hadden de verbrandingskarakteristieken geüpdatet en de data-instellingen plus nieuwe tools voorbereid om die nieuwe verbranding aan te passen voor een betere bestuurbaarheid. Maar het was niet genoeg om die driveability te garanderen, ook al is dat ons verbeterpunt", verklaart de ingenieur. De klachten van de coureurs komen bovenop eerdere betrouwbaarheidsproblemen en trillingen waar de krachtbron in de eerste seizoenshelft al mee kampte.

Om de problemen aan te pakken, is de data vanuit Zandvoort direct teruggestuurd naar de fabriek in Sakura. Volgens Orihara is daar inmiddels extra getest om de controle over de motor te verbeteren. Voor de race op Monza, een circuit dat door de lange rechte stukken veel vraagt van de motoren, hoopt Honda de puntjes op de i te zetten. "We denken dat we nog wat ruimte hebben om de prestaties te verbeteren door de data te optimaliseren", stelt de hoofdingenieur. "We hebben voor dit circuit wat kalibratiewijzigingen doorgevoerd om onze prestaties te maximaliseren. Het zal geen grote verandering zijn, puur optimalisatie", besluit Orihara.

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