In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere het nieuws dat de FIA een zogeheten Heat Hazard heeft afgegeven voor het raceweekend in Monza, vanwege de extreem hoge temperaturen. Verder heeft Max Verstappen vooruitgeblikt op zijn kansen op Italiaanse bodem, heeft de BBC een opmerkelijk nieuwtje over de de toekomst van de viervoudig wereldkampioen naar buitengebracht, heeft Lewis Hamilton de tongen losgemaakt op social media en heeft Lando Norris zijn eigen raceteam opgericht. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

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FIA slaat hittealarm voor Grand Prix van Italië: noodmaatregelen van kracht

De internationale autosportbond heeft in de aanloop naar het raceweekend in Italië officieel een zogeheten Heat Hazard afgegeven. Vanwege verwachte temperaturen die in Monza kunnen oplopen tot maximaal 34 graden Celsius, heeft de FIA vanochtend besloten om in te grijpen. Met deze officiële waarschuwing treden er direct speciale veiligheidsprotocollen in werking om de coureurs te beschermen tegen de extreme weersomstandigheden op het bloedhete asfalt. Max Verstappen, geen voorstander van dit protocal, zal hier ook aan moeten voldoen. Meer lezen over het Heat Hazard in Monza? Klik hier.

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Verstappen heeft goede hoop voor GP van Italië: "Als we dat kunnen aanpassen"

Max Verstappen heeft de teleurstelling van de Grand Prix van Zandvoort van zich afgeschud en arriveert met een goed gevoel op het circuit in Monza. De viervoudig wereldkampioen laat weten dat om dit weekend competitief te zijn, er wat aanpassingen aan de auto gedaan moeten worden. "Na een reset gaan we nu naar Monza", klinkt het onder andere. "Het is moeilijk om te voorspellen hoe competitief we hier zullen zijn. We moeten aan een aantal dingen werken om ervoor te zorgen dat we dichter bij de pace zitten en om ervoor te zorgen dat de balans van de auto goed is." De volledige vooruitblik van Verstappen lezen? Klik hier.

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BBC: 'McLaren werkt achter de schermen aan ruildeal Verstappen en Piastri voor 2028'

McLaren werkt achter de schermen aan een opvallend toekomstplan om Max Verstappen los te weken bij Red Bull Racing, zo melden Britse media. Hoewel de Nederlander onlangs zijn toekomst aan de Oostenrijkse renstal verbond met een verbeterd contract dat tot medio 2030 loopt, sluit de BBC een nieuwe toenadering niet uit. De Britse omroep stelt dat de formatie uit Woking de viervoudig wereldkampioen in de toekomst maar al te graag naast Lando Norris wil laten rijden. Achter de schermen bij McLaren zou deze wens voor onrust zorgen. Meer lezen over de vermeende ruildeal tussen Piastri en Verstappen? Klik hier.

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Norris treedt in voetsporen Verstappen en richt eigen raceteam op

Lando Norris heeft een eigen raceteam opgericht onder de naam LN4 Fusion. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 treedt hiermee in de voetsporen van Max Verstappen door nadrukkelijk in te zetten op de begeleiding van jong talent richting de koningsklasse van de autosport. De nieuwe formatie wordt vanaf volgend seizoen actief in diverse opstapklassen en heeft de ambitie om zich direct te meten met de beste teams. Op korte termijn moet er zelfs een plekje op de Formule 2-grid bemachtigd worden. Meer lezen over het eigen raceteam van Norris en de plannen? Klik hier.

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Lewis Hamilton heeft op donderdag op een uiterst opvallende manier zijn entree gemaakt in de paddock voor de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. De zevenvoudig wereldkampioen, die in het huidige seizoen uitkomt voor het team van Ferrari, arriveerde bij de thuisbasis van zijn werkgever in een iconische Ferrari F40. Om het plaatje voor de verzamelde media compleet te maken, was de klassieke sportwagen voorzien van een gepersonaliseerde kentekenplaat met daarop zijn vaste startnummer 44. Meer lezen over de opvallende entree van Hamilton? Klik hier.

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