De Formule 1 staat op het punt om de maximale raceafstand vanaf 2027 te verkorten van 305 kilometer naar 290 kilometer. Alle elf teams hebben inmiddels unaniem ingestemd met dit voorstel, dat moet voorkomen dat de bolides door de nieuwe motorreglementen te zwaar worden of volledig opnieuw ontworpen moeten worden als de verhouding tussen de batterij en de verbrandingsmotor gaat verschuiven.

De noodzaak voor deze ingreep komt voort uit een aanpassing in de technische reglementen voor 2027. Waar de krachtbronnen in eerste instantie uitgingen van een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie, verschuift dit naar een verhouding van 58 procent voor de verbrandingsmotor en 42 procent elektrisch. Om te voorkomen dat coureurs op lange rechte stukken zonder elektrische energie komen te zitten, is de toegestane brandstofdoorstroming verhoogd naar 3.000 MJ per uur boven de 10.500 toeren. Dit hogere verbruik betekent dat er meer brandstof nodig is om de traditionele afstand van 305 kilometer af te leggen. Omdat de teams hun chassis en brandstoftanks al hadden ontworpen op de eerdere, lagere verbruikscijfers, zou een grotere tank een zeer kostbare herontwikkeling vereisen.

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Efficiënte oplossing voor brandstofverbruik

Het inkorten van de Grands Prix met gemiddeld twee tot drie ronden wordt gezien als de meest efficiënte oplossing. De renstallen hebben unaniem hun steun uitgesproken voor een algemene verkorting op alle circuits. Hiermee willen de teams voorkomen dat wedstrijden veranderen in strategische optochten waarbij brandstof besparen de boventoon voert. Door de afstand te verlagen, kunnen de rijders vaker op vol vermogen blijven rijden zonder overmatig te hoeven inhouden, wat de amusementswaarde van de sport ten goede moet komen. Bovendien biedt het behouden van de bestaande chassisontwerpen de formaties financiële verlichting binnen het huidige budgetplafond.

Formele goedkeuring nog in de maak

Hoewel de internationale autosportbond volgens meerdere bronnen de plannen voor de kortere races inmiddels heeft bevestigd, moeten de officiële sportieve reglementen nog wel worden aangepast. Het amendement bevindt zich momenteel in de fase van een formeel voorstel. Voordat de wijziging definitief wordt opgenomen in de reglementen, moet deze nog de formele goedkeuringscyclus doorlopen via de F1 Commission en geratificeerd worden door de World Motor Sport Council. In de huidige versie van de regelgeving staat de traditionele afstand van 305 kilometer nog altijd als standaard genoteerd.

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