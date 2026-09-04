Verstappen begrijpt niets van nadelige beslissing FIA: "We gaan in gesprek"
Verstappen begrijpt niets van nadelige beslissing FIA: "We gaan in gesprek"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Max Verstappen is het onbegrijpelijk dat de krachtbron van Red Bull Powertrains door de autosportbond FIA opnieuw is aangewezen als de absolute maatstaf binnen de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen stelt dat zijn team daardoor onterecht wordt beperkt in het doorvoeren van motorupgrades, terwijl de concurrentie wel stappen mag zetten. Dat laat de coureur weten in Monza, in de aanloop naar de Grand Prix van Italië.
Hoewel de geruchten over een moeizaam seizoen voor de Oostenrijkse renstal al maanden rondzingen, is de uitkomst van het zogenaamde ADUO-programma een harde klap voor het team. Dat heeft alles te maken met de onrustige situatie rondom de prestaties van de huidige auto, de RB22, maar ook met het vooruitzicht dat rivalen zoals Mercedes nu met goedkeuring van de FIA hun motoren verder mogen ontwikkelen.
Verrassing over cijfers
Sinds de introductie van de nieuwe motorreglementen evalueert de autosportbond de prestaties van de verbrandingsmotoren. De DM01-motor van Red Bull is voor de tweede keer uitgeroepen tot de benchmark, wat betekent dat de formatie uit Milton Keynes geen extra ontwikkelingsruimte krijgt. Verstappen benadrukt in gesprek met diverse media, waaronder RacingNews365, dat zijn renstal de data van de bond niet herkent. "Ik kan eigenlijk hetzelfde zeggen als de vorige keer. We zijn als team verrast, omdat we niet dezelfde cijfers zien. We zijn hierover dan ook nog altijd met de FIA in gesprek. We zullen zien wat daar uiteindelijk uitkomt", aldus de Nederlander.
Focus op verbrandingsmotor
Daarnaast wijst de situatie op een opvallende discrepantie binnen de regelgeving. Ondanks dat de krachtbronnen bestaan uit een verbrandingsmotor en een elektrisch compartiment die in een bijna evenredige verhouding het vermogen leveren, meet de FIA voor dit programma uitsluitend de kracht van de verbrandingsmotor. Omdat de DM01 op dat specifieke vlak als best presterende uit de bus komt, is Red Bull uitgesloten van upgrades. Dit terwijl de wagen op aerodynamisch vlak en qua gewicht juist veel tijd verliest in de bochten en de elektrische energie-efficiëntie achterblijft.
Concurrentie profiteert
Toch is het verklaarbaar dat de concurrentie optimaal profiteert van de situatie. Het gaat immers om een reglement dat specifiek is ontworpen om grote prestatieverschillen te voorkomen. Vanuit het perspectief van Mercedes betekent dit een directe kans om de aanval in te zetten. Omdat de Duitse fabrikant in de eerste beoordelingsperiode een achterstand had ten opzichte van de referentiemotor, kregen zij een extra homologatie-upgrade toegewezen. Deze zogeheten ADUO1-specificatie is inmiddels in Italië geïntroduceerd in de wagen van Lewis Hamilton.
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