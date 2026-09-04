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Flavio Briatore, Frederic Vasseur, Andrea Stella, Monza, generic, 2026

Stella en Briatore botsen op persconferentie na onthulling over McLaren-link van FIA-steward

Flavio Briatore, Frederic Vasseur, Andrea Stella, Monza, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

Stella en Briatore botsen op persconferentie na onthulling over McLaren-link van FIA-steward

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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McLaren-teambaas Andrea Stella en Alpine-topman Flavio Briatore hebben het tijdens de persconferentie voor teambazen met elkaar aan de stok gehad. Briatore wees naar het McLaren-verleden van één van de rechters van het International Court of Appeal, dat eerder besloot om Pierre Gasly alsnog te straffen voor de wedstrijd in Monaco. Dat kon vervolgens weer op de woede van McLaren-teambaas Andrea Stella rekenen.

De Formule 1-wedstrijd op de straten van Monte Carlo werd overschaduwd door een hele rits aan tijdstraffen. Deze werden uitgedeeld naar aanleiding van overschrijdingen van de snelheidslimiet in de pitstraat. Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri en Franco Colapinto waren naast Gasly de slachtoffers. Waar de eerste vier hun straf moesten inlossen tijdens een pitstop, aangezien ze nog een bandenwissel uitvoerden, bleef Gasly buiten en werden zijn twee tijdstraffen van ieder vijf seconden aan het einde bij zijn totale racetijd opgeteld. Die tien seconden werden echter door een protest van Alpine teruggedraaid. McLaren en Red Bull gingen echter tegen die beslissing in beroep bij het International Court of Appeal. Bij dat orgaan kregen de twee teams gelijk.

Briatore wijst naar McLaren-link

Briatore legt zich bij de persconferentie neer bij het besluit: "We hebben de beslissing geaccepteerd, maar wat wel heel erg vreemd is. Er waren vier rechters in het panel, maar één daarvan gedroeg zich als een aanklager. Ook dat is nog geen probleem, maar het probleem is zijn link met McLaren, het bedrijf. We hebben hier een mooie foto van hem, uit 2018 bij het MSO Beverly Hills (...) McLaren heeft hem daar twee of drie McLarens gegeven en het is vrij oneerlijk dat er een rechter zit met een link met een team dat in het proces meedoet."

Stella ziet grove belediging

Ook Andrea Stella was aanwezig bij die persconferentie en de Italiaan was totaal niet gecharmeerd van de uitspraken van Briatore: "Ik vind dit toch wel aardig beledigend voor McLaren. Ook de reputatie van het team, dat juist erg veel respect verdient. Als iemand dit soort beschuldigingen doet en die lijken vrij ernstig. Dan moeten ze ook de verantwoordelijkheid nemen voor wat er wordt gezegd. Het hele International Court of Appeal is volgens de hoogste standaard verlopen en dat moeten we niet in twijfel trekken, zoals dat nu gebeurt."

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