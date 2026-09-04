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Iwasa Ayumu, Red Bull, generic, Monza, Italian GP, 2026

LIVE | Tweede vrije training GP Italië: Verstappen krijgt nieuwe voorvleugel, Antonelli snelste

Iwasa Ayumu, Red Bull, generic, Monza, Italian GP, 2026 — Foto: © IMAGO

LIVE | Tweede vrije training GP Italië: Verstappen krijgt nieuwe voorvleugel, Antonelli snelste

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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We zitten om 16:00 uur klaar voor de tweede vrije training op het Autodromo Nazionale Monza. De F1 Grand Prix van Italië is de dertiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Het is ontzettend warm op het circuit nabij Milaan. De temperatuur ligt rond de 33°C en de zon schijnt fel. Wat kan Max Verstappen voor elkaar krijgen, nadat hij in VT1 de Red Bull RB22 moest afstaan aan Ayumu Iwasa? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Italië

Sorteer op:

4m geleden

16:17

Verstappen nog altijd niet tevreden

Max Verstappen laat race-engineer Tom Hart weten dat het voelt alsof hij door de bochten op ijs rijdt. Tevens werken de remmen niet goed. George Russell vindt ondertussen een extra twee tienden en stijgt met een 1:23.202 naar de eerste positie.

5m geleden

16:16

Stroll blokkeert Norris

Lance Stroll lijkt aan de kant te gaan voor Lando Norris bij de Variante del Rettifilo, maar de Aston Martin-coureur gaat vervolgens toch terug naar de racelijn. De regerend wereldkampioen moet de chicane afsteken om Stroll te ontwijken. Ook Charles Leclerc is rechtdoor gegaan door een foutje.

6m geleden

16:15

Verstappen verbetert

Max Verstappen vindt een extra acht tienden van een seconde en stijgt van P13 naar P8. Hij zit een halve seconde af van Andrea Kimi Antonelli, die nog altijd de sessie leidt voor George Russell, Arvid Lindblad, Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton en Oscar Piastri.

7m geleden

16:13

Verstappen meteen weer naar buiten

Red Bull verwisselt de voorvleugel in de pits en stuurt Max Verstappen meteen weer naar buiten.

9m geleden

16:12

Red Bull gaat voorvleugel onderzoeken

"Ugh, dit is niet best. Ik heb totaal geen downforce op de auto", klinkt het bij Max Verstappen op de boardradio. Hij spreekt met Gianpiero Lambiase's invaller, race-engineer Tom Hart, af om naar de garage te komen en de voorvleugel te onderzoeken.

11m geleden

16:10

Albon schiet rechtdoor

Alexander Albon blokkeert beide voorbandjes en gaat bij de Variante del Rettifilo rechtdoor. Ondertussen gaat Arvid Lindblad paars in de derde sector en hij stijgt naar de vierde stek achter Andrea Kimi Antonelli, George Russell en Charles Leclerc.

13m geleden

16:08

Plan van Red Bull

Naar verluidt gaat Red Bull Racing deze sessie het slipstreamen tussen haar twee coureurs oefenen. Liam Lawson zal worden ingezet om Max Verstappen op de rechte stukken een zogeheten 'tow' te geven voor extra snelheid. Dat zal cruciaal worden in de kwalificatie.

16m geleden

16:05

Meteen druk op de baan

Iedereen behalve Fernando Alonso, Pierre Gasly en Sergio Pérez is naar buiten gekomen in de eerste vijf minuten van de sessie. Max Verstappen vangt de sessie aan op de mediumcompound. Charles Leclerc opent als snelste met een 1:23.472, maar Andrea Kimi Antonelli gaat er met een halve tiende onderdoor.

19m geleden

16:01

Samenvatting VT1

Het licht aan het einde van de pits is op groen gegaan en dus is VT2 begonnen. Heb je VT1 moeten missen? Lees hier de samenvatting terug.

F1 GP Italië: Vervanger Verstappen klaagt in Monza, Ferrari bepaalt tempo in Italië - GPFans.com

F1 GP Italië: Vervanger Verstappen klaagt in Monza, Ferrari bepaalt tempo in Italië - GPFans.com

Ferrari heeft de zaken goed voor elkaar in Monza, met Charles Leclerc als snelste tijdens de eerste training en Lewis Hamilton op P2. George Russell was...

Lees verder

23m geleden

15:58

Alle 22 'normale' coureurs actief

Ralf Aron bij Alpine, Luke Browning bij Williams, Colton Herta bij Cadillac en Ayumu Iwasa bij Red Bull kwamen tijdens de eerste vrije training in actie, maar nu in de tweede sessie zullen het de 'normale' 22 coureurs zijn, inclusief Max Verstappen.

26m geleden

15:55

F2-kwalificatie

De kwalificatie van de FIA Formule 2 werd zojuist verreden en, zoals verwacht, werden er weer gevaarlijke spelletjes gespeeld. Uiteindelijke pakte Rafael Câmara de pole position voor Invicta Racing-teamgenoot Joshua Dürksen. Laurens van Hoepen kwalificeerde zich slechts als achttiende.

29m geleden

15:52

VT2 zo dadelijk van start

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië staat op het punt te beginnen. We gaan om 16:00 uur van start.

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