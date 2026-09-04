Ugo Ugochukwu, een titelkandidaat uit de FIA Formule 3, heeft een gridstraf gekregen na een incident tijdens de vrije training in Monza, waarbij hij opzettelijk in botsing kwam met Matteo De Palo. De coureur van Campos Racing is door de stewards volledig schuldig bevonden aan het van de baan drukken van zijn concurrent. De straf vormt een flinke tegenslag voor de kampioenschapsambities van de Amerikaan, die in een felle titelstrijd is verwikkeld met koploper Freddie Slater, die later de pole position zou pakken. De straf van Ugochukwu is echter wel verrassend laag gezien het gevaar van de crash.

Na afloop van de oefensessie in het voorprogramma van de F1 Grand Prix van Italië riepen de stewards beide coureurs en de teamvertegenwoordigers op het matje. Na het bestuderen van de videobeelden concludeerde de FIA dat Ugochukwu de Trident-bolide bolide van De Palo tegen de muur had gedrukt. Hiermee overtrad hij het sportief reglement van de autosportbond, specifiek Artikel 2.d van Hoofdstuk IV van Bijlage L van de FIA International Sporting Code. Als gevolg hiervan is Ugochukwu bestraft met een gridstraf van vijf plaatsen, die hij zowel tijdens de sprintrace als de hoofdrace van dit weekend moet inlossen. Hij is een juniorcoureur van McLaren, maar dat is De Palo ook, en dus zal de merkwaardige actie niet goed in de smaak vallen bij de Britse formatie.

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Pijnlijke timing in de titelstrijd

De sanctie komt op een uiterst pijnlijk moment voor de nummer twee uit het klassement. Voorafgaand aan het raceweekend op het Autodromo Nazionale Monza keek Ugochukwu tegen een achterstand van slechts acht punten aan ten opzichte van kampioenschapsleider Slater, die op 130 punten stond. Slater heeft er dankzij zijn pole echter 132 punten van kunnen maken. Met alleen nog de races in Italië en de seizoensfinale in Madrid op de kalender, is de strijd om de titel een tweestrijd geworden tussen Ugochukwu en de Britse Trident-coureur.

De bestrafte coureur zal zaterdagochtend voor het eerst de gevolgen van zijn actie ondervinden. De sprintrace staat gepland om 9:30 uur Nederlandse tijd. Een dag later volgt de hoofdrace, waarbij de lichten om 8:15 uur doven. In beide wedstrijden zal de coureur van Campos Racing vijf startplekken moeten inleveren, waardoor hij beide keren vanaf buiten de top twintig begint, wat inhaalraces noodzakelijk maken om zijn titelkansen levend te houden.

Drama in the final moments of Free Practice! ??



Title contender Ugo Ugochukwu will serve five-place grid drops in both races this weekend ⚠️



All the info ? https://t.co/jMtTBOymR6#F3 #ItalianGP pic.twitter.com/vMfyU3SiCS — Formula 3 (@Formula3) September 4, 2026

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