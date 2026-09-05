F3-auto vliegt in brand op Monza en megacrash volgt: coureurs ongedeerd gebleven | F1 Shorts
F3-auto vliegt in brand op Monza en megacrash volgt: coureurs ongedeerd gebleven | F1 Shorts
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Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
F3-auto vliegt in brand op Monza en megacrash volgt: coureurs ongedeerd gebleven
Het ging er vanochtend tijdens de Formule 3-race op Monza heftig aan toe. Taito Kato wist uiteindelijk de sprintrace op zijn naam te zetten, maar eerder in de race was er nog een onderonsje tussen Gerrard Xie en Michael Shin in de eerste bocht. Op de achtergrond ging het daarbij ook flink mis, want een collega viel uit en zijn wagen vloog zelfs in brand. Alle coureurs zijn overigens ongedeerd uit hun wagens gestapt, maar de beelden laten goed zien hoe heftig de situatie was.
Ferrari onthult speciale Schumacher-livery
Ferrari pakt tijdens de thuisrace in Monza groots uit met een ode aan Michael Schumacher. De Scuderia heeft daarvoor de overalls van Lewis Hamilton en Charles Leclerc voorzien van zeven sterren, die symbool staan voor de zeven wereldtitels van 'Der Michael'. Daarnaast is ook de SF-26 ondergedompeld in een wat andere kleur.
Red Bull-junior Tsolov krijgt eerste F1-meters
Red Bull-junior en F2-klassementsleider Nikola Tsolov heeft in Imola zijn eerste meters in een Formule 1-wagen gereden. De Bulgaar, die te kennen gaf dat hij ook een groot Max Verstappen-fan is, heeft in de VCARB03 (2026-wagen) een filmdag gereden en daarna in een oudere auto de Testing of Previous Cars-sessie afgewerkt. Ook Arvid Lindblad was aanwezig in Imola, terwijl Liam Lawson in Mugello bezig was voor Red Bull Racing.
Training Real Madrid verstoord door F3-test op MADRing
De afgelopen dagen was de Formule 3 aanwezig op de nieuwe MADRing in Madrid. Dat de auto's nog flink wat geluid maken, merkten ook de spelers van Real Madrid. Die waren namelijk niet heel ver van het circuit vandaan aan het trainen, waarbij de actie op de baan nog goed te horen was.
Officiële FIA Formule 3-test in Madrid: eerste actie op gloednieuw Spaans F1-circuit
De Madring is bijna helemaal gereed voor de Grand Prix van Spanje die volgende maand wordt gehouden. Terwijl er nog aan de infrastructuur wordt gewerkt, is de baan die half stratencircuit en half permanent circuit is wel af. Er is voor het eerst officieel actie op de Madring geweest. De FIA organiseerde deze maand de eerste test van de Formule 3. La Monumental, deze rappe kombocht, is het hoogtepunt van het circuit.
Gademan volgt Verstappen en onthult Delfts blauwe helm voor Dutch GP
Niet alleen Max Verstappen is dit weekend met een helm te zien die is ondergedompeld in Delfts blauw. Ook Nina Gademan heeft op social media haar eigen variant onthuld. Volgend weekend vindt weliswaar de laatste editie van de Dutch Grand Prix plaats, maar ook de F1 Academy zal in Zandvoort gaan racen.
Madring deelt update over bouw circuit
Het Circuito de Madring deelt een update van de baan, die nog altijd in aanbouw is. De baan begint inmiddels al flink vorm te krijgen, nadat vorige maand het team van Ferrari ook al was afgereisd naar Spanje voor een filmdag. De race in Madrid zal in het weekend van 13 september worden verreden en naar verwachting lijkt er geen vertraging op te gaan treden.
Ticktum verrast vriend en vijand met Formule E-overwinning in spectaculaire laatste ronde
Dan Ticktum heeft zojuist de eerste race van de Tokyo E-Prix op zijn naam geschreven. De Brit kwam vanaf de zesde positie en haalde de Andretti van landgenoot Jake Dennis in de allerlaatste ronde in voor de overwinning. Het kwam als een verrassing, aangezien Ticktum slechts twee keer eerder in de punten is gekomen dit seizoen en dat was met een vijfde en vierde plaats. Het is zijn tweede zege in de Formule E ooit evenals de tweede voor Cupra Kiro. Dennis is met zijn tweede plaats wel dichter bij Mitch Evans en de gecrashte Pascal Wehrlein gekomen in het kampioenschap. Nick Cassidy completeerde het podium in Japan. Morgen volgt de tweede race van de Tokyo E-Prix, het één na laatste weekend van dit Formule E-seizoen.
Van Hoepen zorgt voor code rood door flinke crash: "Neeeee!"
Laurens van Hoepen heeft zichzelf uitgeschakeld tijdens de hoofdrace van de Formule 2. De Nederlander in dienst van Trident ging bij het uitkomen van Les Combes op Spa-Francorchamps te wijd en kwam op de kerbstones terecht. Door de instabiliteit ging de auto direct rechtsaf de muur in en kwam de wagen met de achterkant in de bandenstapels terecht. Van Hoepen kon ongedeerd uit zijn wagen stappen, maar schreeuwde het over de boordradio uit: "Neeeee! Ik heb de hele auto afgeschreven."
Kwalificatie F3 vroegtijdig beëindigd na crashes op Spa
Freddie Slater heeft de poleposition in de Formule 3 te pakken na een chaotische sessie op Circuit Spa-Francorchamps. In de slotfase crashten diverse coureurs van de baan, omdat het veld tijdens de kwalificatie toch wel aardig dicht bij elkaar in de buurt reed. Tijdens de herstelwerkzaamheden ging het ook nog eens regenen en besloot de wedstrijdleiding met nog iets meer dan zeven minuten te gaan om de sessie niet meer te vervolgen.
Verstappen onthult speciale helm voor Grand Prix van België
Max Verstappen keert komend weekend terug naar één van zijn favoriete circuits: Spa-Francorchamps. Naar verwachting krijgt de Nederlander het daar opnieuw lastig met de RB22, aangezien het circuit qua energiemanagement veel overeenkomsten vertoont met Silverstone. Toch heeft Verstappen ook positief nieuws te melden. De viervoudig wereldkampioen verschijnt in België namelijk met een speciale editie van zijn helm.
Colapinto komt goed weg na spannend moment op Goodwood Festival
Franco Colapinto is dit weekend ook aanwezig bij het legendarische Goodwood Festival of Speed. De Argentijn mocht de E20 flink op zijn staart trappen, de wagen waarmee Lotus in 2012 op de startgrid stond. Daarbij wilde Colapinto het publiek ook trakteren op een aantal donuts, waarbij hij net iets te enthousiast was en de wagen abrupt wegschoot. Toch loopt het allemaal met een sisser af en kan het publiek genieten van een onvervalste V8-motor.
Leclerc maakt eerste meters op gloednieuwe Madring in Spanje
Het team van Ferrari maakt slim gebruik van de filmdag om het gloednieuwe circuit in Madrid alvast uit te testen. Daarbij moet wel worden benadrukt dat zo'n filmdag niet hetzelfde is als een volwaardige testdag, waardoor het Italiaanse team slechts minimale data kan verzamelen. Toch is het een voordeel voor het duo om alvast de eerste meters te kunnen maken op de Spaanse baan. Lewis Hamilton komt vanmiddag in actie.
Opvallend moment in Silverstone: F3-coureur ontbreekt tijdens podiumceremonie
Een opvallend moment tijdens de podiumceremonie van de Formule 3-race in Silverstone. Matteo De Palo wist de race te winnen. Theophile Naël kwam weliswaar als tweede over de streep, maar kreeg een tijdstraf van tien seconden. Daardoor schoof Ernesto Rivera door naar P2 en mocht Maciej Gladysz de trofee voor de derde plek mee naar huis nemen. Gladysz ontbrak echter tijdens de podiumceremonie, maar kwam nog wel op tijd aan om de beker in ontvangst te nemen.
Cadillac onthult speciale kleurstelling voor raceweekend in Silverstone
Het team van Cadillac komt aankomend weekend in Silverstone aan met een ietwat aangepaste livery. Het Amerikaanse team viert dit weekend namelijk Independence Day op 4 juli. Speciaal voor deze gelegenheid is de hele auto gekleurd in rood, wit en blauw.
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