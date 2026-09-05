Volgens Pierre Gasly is hem groot onrecht aangedaan na het definitieve verlies van zijn podiumplaats in de Grand Prix van Monaco. De Fransman is woedend over de beslissing van het FIA International Court of Appeal, waardoor hij alsnog is teruggezet van de derde naar de zevende positie in de einduitslag, zo laat de coureur weten in een reactie tegenover het Franse Canal+.

Hoewel de race in Monaco al eerder dit jaar werd verreden, sleepte de juridische strijd zich de afgelopen maanden voort. De Alpine-coureur kreeg aanvankelijk twee tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat, maar werd na een succesvol protest van zijn team tijdelijk in ere hersteld. Alpine toonde destijds aan dat er een meetfout was gemaakt door de officiële tijdwaarneming. Na een beroep van concurrenten McLaren en Red Bull Racing heeft het hof gisteren echter geoordeeld dat de straffen alsnog moeten worden toegepast.

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'Bestolen' van resultaat

Gasly steekt zijn frustratie over de gang van zaken niet onder stoelen of banken. "Ik denk dat we bestolen worden", stelt hij stellig. De coureur hekelt vooral de manier waarop de uitslag buiten de baan tot stand is gekomen. "Er is veel interpretatie, veel heen en weer gepraat in de kantoren, juridisch gezien, over zaken die verder gaan dan het sportieve aspect. Het is triest om te zien dat resultaten worden bepaald door dit soort gebeurtenissen. Op de baan zijn we als derde gefinisht", aldus Gasly. Hij weigert zich echter zomaar neer te leggen bij de situatie. "Ik denk niet dat dit hier eindigt. Het is vrij duidelijk welke snelheid we in de pitstraat hadden", voegt hij daaraan toe.

Alpine overweegt verdere stappen

Ook bij zijn werkgever heerst grote onvrede over de gang van zaken. Alpine heeft in een officiële verklaring laten weten zich onrechtvaardig gestraft te voelen en onderzoekt de mogelijkheid om verdere juridische stappen te ondernemen op basis van nieuwe beschuldigingen van partijdigheid. Adviseur Flavio Briatore trok eerder al openlijk de onafhankelijkheid van een van de rechters in twijfel. Gevraagd naar de vervolgstappen, hield de Italiaan zich vooralsnog op de vlakte. "We hebben erover nagedacht. Laten we eerst dit weekend doorkomen en daarna kijken we verder. Op dit moment weet ik het niet", verklaarde Briatore.

Gevolgen voor het kampioenschap

Door de definitieve uitspraak schuift Isack Hadjar door naar de derde plaats in de officiële uitslag van de race. Het verlies van de podiumplaats is een flinke streep door de rekening voor Gasly, die momenteel met 35 punten de tiende plaats bezet in het wereldkampioenschap. "Ik ga mijn team de rest laten afhandelen", besluit de Fransman. "Ik heb op de baan mijn best gedaan, nu is het aan hen om de nodige stappen te ondernemen en daar heb ik vertrouwen in."

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