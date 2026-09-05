Het International Court of Appeal heeft gereageerd op de aantijgingen van Alpine-adviseur Flavio Briatore. De Italiaanse topman stelde dat er een rechter met een McLaren-link de Monaco-zaak heeft bekeken en hintte op mogelijk valsspel. De FIA is daarom met een reactie gekomen op het verhaal.

Het gaat allemaal om de wedstrijd in Monaco, waarbij Pierre Gasly als derde over de streep kwam, maar uiteindelijk twee keer vijf seconden tijdstraf kreeg, omdat hij te snel zou hebben gereden in de pitstraat. Het Franse team ging na afloop van de wedstrijd in protest en met succes. Zo werd de straf teruggedraaid en moest Isack Hadjar, die wel naar het podium mocht, de beker teruggeven aan zijn collega van Alpine. McLaren en Red Bull waren echter in hoger beroep gegaan tegen die uitspraak en kregen van het ICA gelijk. Daardoor staat nu alsnog Hadjar op dat podium, maar Briatore was snoeihard tijdens de persconferentie voor teambazen.

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Briatore wijst naar McLaren-link

Zo stelde de Italiaan dat er één rechter in het panel zat die banden heeft met McLaren: "We hebben de beslissing geaccepteerd, maar wat wel heel erg vreemd is. Er waren vier rechters in het panel, maar één daarvan gedroeg zich als een aanklager. Ook dat is nog geen probleem, maar het probleem is zijn link met McLaren, het bedrijf. We hebben hier een mooie foto van hem, uit 2018 bij het MSO Beverly Hills (...) McLaren heeft hem daar twee of drie McLarens gegeven en het is vrij oneerlijk dat er een rechter zit met een link met een team dat in het proces meedoet."

FIA geeft opheldering

De FIA komt nu met een reactie: "Alle rechters worden gekozen door de Algemene Vergaderingen van de FIA. Sommigen van hen worden voorgedragen door een groep van ten minste vijf F1-teams, in overeenstemming met de statuten van de FIA. Ze zijn allemaal gebonden aan de eisen op het gebied van onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid die zijn opgenomen in de Judicial and Disciplinary Rules van de FIA. Daarnaast moeten zij jaarlijks hun belangen kenbaar maken aan de Compliance Officer van de FIA en voor iedere afzonderlijke zaak een specifieke onafhankelijkheidsverklaring ondertekenen, waarbij rekening wordt gehouden met de kwestie die voorligt en de betrokken partijen. Deze verklaring wordt vervolgens aan de partijen verstrekt."

'Alpine heeft niet geklaagd bij samenstelling rechters'

Daarbij had Alpine zelf aan de bel kunnen trekken als het echt niet met de vier rechters in zee wilde, maar deed het team dat niet: "Zowel aan het begin als aan het einde van de hoorzitting kregen de partijen de gelegenheid om eventuele bezwaren over de procedure of de samenstelling van het Hof naar voren te brengen. Geen van de partijen deed dat. Tijdens de hoorzitting werd er geen bezwaar gemaakt tegen de manier waarop het Hof de getuige ondervroeg of de procedure leidde."

FIA wijst naar deugdelijk proces

Het orgaan veegt dan ook de beschuldiging van Briatore van tafel: "Een beslissing van een Hof kan ruimte laten voor verschillende interpretaties en opmerkingen over de juridische merites ervan. Dat is eerlijk en wordt door alle rechters geaccepteerd. Het Hof heeft er vertrouwen in dat de procedure deugdelijk is verlopen en dat de rechters integer hebben gehandeld. De FIA-rechtbanken blijven zich inzetten voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van hun rechters en voor de integriteit van het juridische proces."

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