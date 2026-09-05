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Verstappen during FP2 at Monza

LIVE | VT3 GP Italië: Weet Red Bull nog wat snelheid te vinden?

Verstappen during FP2 at Monza — Foto: © Red Bull Contentpool

LIVE | VT3 GP Italië: Weet Red Bull nog wat snelheid te vinden?

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het is tijd voor de derde en tevens laatste oefensessie in Monza. Ferrari zag er vrijdag sterk uit en tijdens VT2 lieten ook Mercedes en McLaren het tempo zien. Red Bull kwam zo'n acht tienden tekort op de snelste tijden, maar kan het Oostenrijkse team nog wat vinden tijdens de laatste sessie? Om klokslag 12:30 uur gaan we het zien!

LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Italië

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2m geleden

12:26

Aftellen

Het is aftellen naar de start van de training. De fans zijn er klaar voor.

12m geleden

12:16

Red Bull Racing

Max Verstappen is ook in Italië populair onder de Tifosi.

32m geleden

11:55

Coureurs

De hoofdrolspelers zijn gearriveerd op het circuit.

39m geleden

11:48

Welkom

De derde en tevens laatste vrije training staat op het programma. Om 12:30 uur gaat het licht op Monza namelijk op groen voor het laatste oefenuurtje.

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