LIVE | VT3 GP Italië: Weet Red Bull nog wat snelheid te vinden?
LIVE | VT3 GP Italië: Weet Red Bull nog wat snelheid te vinden?Maak ons je Google-favoriet
Het is tijd voor de derde en tevens laatste oefensessie in Monza. Ferrari zag er vrijdag sterk uit en tijdens VT2 lieten ook Mercedes en McLaren het tempo zien. Red Bull kwam zo'n acht tienden tekort op de snelste tijden, maar kan het Oostenrijkse team nog wat vinden tijdens de laatste sessie? Om klokslag 12:30 uur gaan we het zien!
LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Italië
Aftellen
Het is aftellen naar de start van de training. De fans zijn er klaar voor.
Red Bull Racing
Max Verstappen is ook in Italië populair onder de Tifosi.
Coureurs
De hoofdrolspelers zijn gearriveerd op het circuit.
Welkom
De derde en tevens laatste vrije training staat op het programma. Om 12:30 uur gaat het licht op Monza namelijk op groen voor het laatste oefenuurtje.
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