close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

VIDEO | Hulp Verstappen strandt in Q2, Gasly stunt in Monza

VIDEO | Hulp Verstappen strandt in Q2, Gasly stunt in Monza

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De zaterdag in Monza zit erop en dat betekent dat er is gekwalificeerd voor de grote prijs in Italië. Hoe die sessie is verlopen en wat de belangrijkste nieuwtjes zijn vanuit Monza, dat hoor je in deze GPFans News-video.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Alpine Pierre Gasly Grand Prix van Italië Autodromo Nazionale Monza

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA is het met oordeel Verstappen eens en deelt straf aan Piastri uit

FIA is het met oordeel Verstappen eens en deelt straf aan Piastri uit

  • 2 uur geleden
  • 6
Piastri verpestte mogelijk Red Bull-plan, stewards roepen hem op het matje

Piastri verpestte mogelijk Red Bull-plan, stewards roepen hem op het matje

  • 3 uur geleden
  • 5
Mercedes eerste in laatste training voor GP Italië, maar Verstappen dichtbij op P3

Mercedes eerste in laatste training voor GP Italië, maar Verstappen dichtbij op P3

  • Vandaag 13:35
  • 3
Wolff woest na mislopen pole en geeft Verstappen de schuld: "Hij heeft de ronde verpest"

Wolff woest na mislopen pole en geeft Verstappen de schuld: "Hij heeft de ronde verpest"

  • 15 minuten geleden
  • 2
Verstappen wijst probleem aan na teleurstellende kwalificatie: "Dan gaat de auto stuiteren"

Verstappen wijst probleem aan na teleurstellende kwalificatie: "Dan gaat de auto stuiteren"

  • 57 minuten geleden
Gasly dolblij met eerste pole position: "Het heeft negen jaar geduurd!"

Gasly dolblij met eerste pole position: "Het heeft negen jaar geduurd!"

  • 3 uur geleden
  • 1

Net binnen

20:28
Wolff woest na mislopen pole en geeft Verstappen de schuld: "Hij heeft de ronde verpest"
19:46
Verstappen wijst probleem aan na teleurstellende kwalificatie: "Dan gaat de auto stuiteren"
18:34
FIA is het met oordeel Verstappen eens en deelt straf aan Piastri uit
18:07
Russell baalt van mislopen pole position, maar is blij voor Gasly: 'Ze waren extreem snel'
17:41
Piastri verpestte mogelijk Red Bull-plan, stewards roepen hem op het matje
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt herziene uitslag monaco

FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt

Gisteren 17:38 1
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen Lando Norris

Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen

2 september 2026 12:44 11
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan Breaking

BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan

1 september 2026 19:54 4
Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!" GT World Challenge

Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!"

31 augustus 2026 09:43
Ontdek het op Google Play
x