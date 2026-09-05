VIDEO | Hulp Verstappen strandt in Q2, Gasly stunt in Monza
VIDEO | Hulp Verstappen strandt in Q2, Gasly stunt in MonzaMaak ons je Google-favoriet
De zaterdag in Monza zit erop en dat betekent dat er is gekwalificeerd voor de grote prijs in Italië. Hoe die sessie is verlopen en wat de belangrijkste nieuwtjes zijn vanuit Monza, dat hoor je in deze GPFans News-video.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
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