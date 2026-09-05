George Russell maakt zich geen zorgen over het mislopen van de pole position tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië. De Mercedes-coureur start de race op Monza vanaf de tweede plek, maar stelt dat de startpositie op dit circuit niet doorslaggevend is voor het eindresultaat.

Hoewel Russell eerder dit weekend nog de snelste tijd noteerde in zowel de tweede als de derde vrije training, moest hij de eerste startplek verrassend aan Pierre Gasly laten. De Alpine-coureur veroverde de pole position op het Autodromo Nazionale Monza, terwijl Russell met hulp van een slipstream van zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli de tweede tijd klokte. Antonelli start de race op zondag vanwege een motorwissel sowieso achteraan en gaf daardoor zijn eigen kansen op in Q3.

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Verrassende concurrentie

Russell geeft toe dat hij de snelheid van de concurrentie niet helemaal had zien aankomen. "Ik herinner me dat ik in de eerste vrije training zag dat Franco Colapinto echt snelle rondes reed en daarna was Pierre echt snel in de derde vrije training en Q1", begon hij tegenover Viaplay. "Maar ik had de link nooit echt gelegd. Ik dacht dat ze snel waren en misschien konden vechten voor de top zeven, maar niet voor pole. Mijn felicitaties gaan uit naar hem en zijn team."

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Focus op de overwinning

Het idee dat een tweede startplek met een slipstream richting de Variante del Rettifilo wellicht een uitstekende uitgangspositie is, relativeert Russell het belang van de pole position op Monza. "Van alle circuits is dit waarschijnlijk één van de makkelijkste om op in te halen. Dus of je nu op pole, als tweede of als derde staat, het is geen big deal wat betreft hoe het de race beïnvloedt", zo haalt de Brit zijn schouders op.

De huidige nummer twee in het wereldkampioenschap houdt zijn ogen dan ook stevig op de zondagsprijs gericht. "Natuurlijk wil je altijd op pole staan, maar ik wil de race liever winnen. En daar staan we dus goed voor."

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