Gasly verbaast in Italië met pole, Verstappen ziet FIA straf uitdelen | GPFans Recap

De kwalificatie van de F1 Grand Prix van Italië zit erop. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Puur op pace heeft Pierre Gasly de pole position binnengesleept op het Autodromo Nazionale Monza, hetzelfde toneel als waar hij ooit zijn eerste Grand Prix-overwinning verdiende. George Russell moest genoegen nemen met de tweede stek, ten onvrede van Toto Wolff, die naar Max Verstappen wijst als reden van het verliezen van de pole. Verstappen zelf had het ook niet helemaal naar zijn zin. Hij klokte slechts de zesde tijd en ging in op de problemen met zijn Red Bull RB22. Gelukkig voor de viervoudig wereldkampioen schuift hij nog wel een plekje op. Oscar Piastri heeft namelijk een gridstraf gekregen. Cadillac heeft overigens ook een flinke straf te pakken van de stewards.

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Red Bull komt met statement na gewonnen protest over zaak in Monaco

Daar waar bij Alpine vooral het chagrijn overheerst nadat Pierre Gasly het podium in Monaco alsnog verloor, is er bij Red Bull juist een gevoel van gerechtigheid. Het Oostenrijkse team komt na de beslissing van het International Court of Appeal met een statement over de uitslag van de race in Monte Carlo, waar Isack Hadjar nu alsnog als derde op de uitslag staat. Lees hier het hele artikel over het statement van Red Bull Racing.

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Forse boete voor Cadillac na rode vlag door technisch mankement in Monza

Het Formule 1-team van Cadillac heeft een boete van 30.000 euro gekregen naar aanleiding van een technisch probleem tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië. De renstal zag testcoureur Colton Herta op vrijdag stilvallen op het circuit van Monza. Omdat de bolide niet eenvoudig van de baan kon worden geduwd, was de wedstrijdleiding genoodzaakt om de rode vlag uit te hangen. Lees hier het hele artikel over de boete voor Cadillac.

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Gasly dolblij met eerste pole position: "Het heeft negen jaar geduurd!"

Pierre Gasly heeft zijn eerste pole position in de Formule 1 binnengesleept. Het is tevens de eerste pole position voor Alpine in huidige vorm. De Franse coureur en de Franse renstal delen bij de Grand Prix van Italië morgen de eerste startrij met George Russell. "Het was geweldig. Ik moet iedereen hiervoor bedanken", begon Gasly direct na de kwalificatie. "Het was een ongelooflijke kwalificatie. Al vanaf de eerste ronde in Q1 voelde ik me goed in de auto. Ik probeerde elke sessie stukje bij beetje te verbeteren. Uiteindelijk voelde het als een heel goed rondje. Ik ben zo blij. Het heeft negen jaar geduurd." Lees hier het hele artikel over de reactie van Pierre Gasly na zijn eerste pole.

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FIA is het met oordeel Verstappen eens en deelt straf aan Piastri uit

Max Verstappen heeft na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië met een beschuldigende vinger naar Oscar Piastri gewezen. Liam Lawson liep op het circuit van Monza een belangrijke slipstream mis en Verstappen stelt dat dit kwam doordat de Nieuw-Zeelander werd opgehouden door de McLaren. En de FIA is het met de Red Bull-coureur eens. Piastri heeft namelijk een gridstraf gekregen. Lees hier het hele artikel over de straf voor Oscar Piastri.

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Verstappen wijst probleem aan na teleurstellende kwalificatie: "Dan gaat de auto stuiteren"

Max Verstappen kende een teleurstellende kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië, waar hij genoegen moest nemen met de zesde positie, al schuift hij door een straf wel op naar P5. De coureur van Red Bull Racing liet na afloop weten dat zijn sessie op het Autodromo Nazionale Monza werd gehinderd door technische problemen aan zijn auto. Het ging om de achteras, zo klonk het over de boardradio. Door dit defect veerde de auto niet meer naar behoren uit, wat hem veel tijd kostte op het snelle circuit van Monza. "Dan begint die auto te stuiteren, dan gaat-ie niet meer goed over de hobbels en de kerbs", voegde Verstappen toe bij Viaplay. Lees hier het hele artikel over de klaagzang van Max Verstappen na de kwalificatie.

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Wolff woest na mislopen pole en geeft Verstappen de schuld: "Hij heeft de ronde verpest"

Volgens Toto Wolff is het mislopen van de pole position voor George Russell in Italië deels te wijten aan een actie van Max Verstappen. De Mercedes-teambaas stelt dat de Red Bull Racing-coureur bewust vertraagde, waardoor zijn coureurs hun snelle ronde zagen verdampen. "Max was heel slim, want hij heeft de ronde verpest. Hij vertraagde zo erg. Kimi zat te dicht op Max, waardoor George ook te dicht op Max zat in de ronde en dat kostte in feite de pole", verklaarde hij tegenover Viaplay. Lees hier het hele artikel over de woede-uitbarsting van de Mercedes-teambaas.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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