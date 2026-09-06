Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand

Loek Hartog was een reddende engel tijdens dit raceweekend. De jonge Nederlander wist het leven te redden van Ollie Millroy na een zware crash in het Xiaomi China GT Championship. Waar de marshals en de race-organisatie nauwelijks actie ondernamen, zette Hartog zijn eigen leven op het spel om te proberen de fel brandende Ferrari te blussen en Millroy eruit te slepen.

Het gebeurde allemaal op de zaterdagmiddag gedurende Race 1 van de GT3-divisie van China GT op het Shanghai International Circuit, dezelfde baan waar ook de Formule 1 jaarlijks racet. Halverwege de eerste stint raakten Chen Weian in een Ferrari van Harmony Racing en Neil Verhagen in een BMW van TBC by 610Racing elkaar richting de remzone van bocht 14, de krappe haarspeldbocht. Ze kwamen op het gras terecht, dat nat was van een eerdere regenbui, en konden totaal niet afremmen. Ze crashten in de zijkant van de FIST Team AAI-Ferrari van Millroy. Deze vatte meteen vlam en door de impact was de Brit nauwelijks bij bewustzijn.

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Hartog verricht heldendaad

Hartog was eerder in de wedstrijd in de rondte getikt en reed daardoor in het middenveld, zo'n negen posities achter de crash. Hij zag de vlammen en hij twijfelde niet om naar Millroy toe te rijden, zijn Phantom Global-Porsche aan de kant te zetten, uit te stappen en te helpen. En het is maar goed ook dat Hartog in actie kwam, want de marshals en de race-organisatie leken nauwelijks wakker.

Er was één marshal die meters verderop een brandblusser neerzette, waar Hartog vervolgens zelf naartoe moest rennen. De marshal rende zelf de andere kant op - of dat was om nog een brandblusser te pakken, is niet helemaal duidelijk. Ongeveer tachtig seconden na de crash verschenen de eerste marshals pas, maar Hartog had toen alles al in zijn eentje gedaan. De Nederlander trok Millroy uit de Ferrari en sleepte hem naar veiligheid.

De race-organisatie kwam tijdens de tv-uitzending met het officiële woord dat het helemaal prima ging met Millroy, dat hij zelf uit de bolide was geklommen en dat de reddingsacties een succes waren geweest, maar de werkelijkheid was anders.

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Geen moment van twijfel bij Hartog

"Toen ik een auto in een enorme vuurbal zag veranderen, was er eigenlijk geen keuze meer. Op basis van wat ik zag, geloofde ik oprecht dat de coureur er misschien niet zelf uit zou kunnen komen", deelde Hartog. "Ik stopte mijn auto, stapte uit en liep naar hem toe. Er was geen moment van twijfel."

"En als ik er achteraf op terugkijk, ben ik dankbaar voor de mensen om me heen gedurende mijn leven en carrière die me hebben geleerd te herkennen wanneer iets belangrijker is dan racen en om in het nu te leven. Dit is wat leven in het nu betekent", vervolgde hij. "Het was eng. Er waren momenten dat ik niet wist of ik Ollie er wel uit zou kunnen krijgen. Maar het gaat er niet om wat ik heb gedaan, en ik weet zeker dat veel mensen in dezelfde situatie precies hetzelfde zouden hebben gereageerd."

Hartog sloot af: "Vandaag had heel anders kunnen aflopen. Ik ben ontzettend dankbaar dat dat niet is gebeurd."

This is the onboard from the Phantom Global Porsche, showing Loek Hartog rescuing Ollie Millroy. Just a warning that these images are pretty harrowing.



A statement of the Xiaomi China GT Championship reads among others that "rescue workers arrived at the scene of the accident at… pic.twitter.com/mDf8caGK8X — Vincent Bruins 🧡 (@VincentJBruins) September 5, 2026

FIST Team AAI trekt zich terug uit protest

FIST Team AAI, de renstal waar Millroy voor uitkwam, bracht een verklaring uit waarin het de "ernstige nalatigheid bij de hulpverlening en reddingsoperaties" scherp bekritiseert. "Na het ongeluk heeft de organisatie onvoldoende medische middelen ingezet om zo snel mogelijk medische hulp te bieden."

De verklaring vervolgde: "Het is bijzonder verontrustend dat de organisatie tijdens de live-uitzending de situatie ter plaatse niet heeft geverifieerd en haastig hebben verklaard dat de coureurs de auto's zelf hebben verlaten. De werkelijke situatie is echter dat onze coureur door Loek Hartog uit de brandende auto is gered, terwijl hij zijn eigen leven op het spel zette. We betuigen ons diepste respect aan Loek voor zijn heldhaftige daad om zichzelf op te offeren voor het redden van anderen."

FIST Team AAI trekt zich terug uit alle toekomstige races van het China GT totdat er gesprekken met de organisatie hebben plaatsgevonden over het ongeluk. Het team eist een grondig onderzoek naar de problemen met de veiligheid op het circuit, de live-uitzendingen en de officiële informatieverstrekking. Ze eisen een formele verontschuldiging van de organisatie aan de betrokken teams en coureurs, evenals aan hun families, vanwege de ontoereikende reddingspogingen. Voordat ze overwegen terug te keren naar het China GT, wil FIST Team AAI een verbeterd veiligheidsplan gepubliceerd zien. Het team waarschuwt voor mogelijke juridische stappen.

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Teamgenoot Verhagen deelt bizar verhaal over slapende bestuurder van ambulance

Yang Baijie, de teamgenoot van de betrokken Verhagen en tevens de eigenaar van de door TBC by 610Racing ingezette BMW, voegt zich bij FIST Team AAI in het protest en trekt zich eveneens terug uit het kampioenschap.

"De reddingsploeg verliet de plek des onheils nadat ze de brandblusser [aan Loek Hartog] hadden overhandigd, uit angst. En de ambulance arriveerde pas vijftien minuten later, omdat de bestuurder van de ambulance sliep. Zelfs toen er op zijn raam werd geklopt, werd hij niet wakker", beschrijft Yang.

"Na de race riepen de stewards ons naar de hoorzitting, zonder zich ook maar iets aan te trekken van de toestand van de coureur", vervolgde hij. "Ik schrok ervan dat de eerste reactie van de stewards was om te lachen en de schuld op ons, de coureurs, te proberen af ​​te schuiven ... Het is ongelooflijk dat hun eerste instinct was om de publieke opinie tegen ons te keren om hun eigen negatieve publiciteit te verminderen."

Yang dreigt ook met juridische stappen. "We tolereren niet dat de stewards en de organisatie deze zaak op deze manier aanpakken... Dankjewel, engel [verwijzend naar Loek]. Ik zie jullie in de hel, organisatie."

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Millroy deelt medische update

Dankzij de heldendaad van Hartog waren de verwondingen van Millroy niet levensbedreigend. "Ik heb mijn leven aan jou te danken", reageerde hij later op Hartog. "Je hebt je eigen leven geriskeerd om mij zonder aarzeling uit een brandende auto te trekken. Ooit zal ik dit verhaal aan mijn drie jonge kinderen vertellen en dan ben jij hun grootste superheld. Dankjewel."

Millroy heeft vijf gebroken ribben, een gebroken sleutelhand, een gebroken hand en vinger, en een gekneusde long. Deze zondag wordt hij geopereerd. Hij herinnert zich niets meer van de dertig seconden voor de crash en het uur na de crash.

Statement van China GT-organisatie

Op zaterdagavond liet het China GT weten dat "hulpverlening zo snel mogelijk op de plaats van de crash was gearriveerd", maar deze woorden lijken ze te hebben teruggetrokken. Een nieuw statement van zondagochtend luidt dat "een voorlopig onderzoek uitwijst dat de algehele opzet van het evenement voldeed aan de eisen voor een nationale competitie, maar dat er ruimte is voor verbetering op het gebied van nauwgezette organisatie".

Ze zullen "een nader onderzoek naar het incident uitvoeren en uitgebreidere plannen ontwikkelen om eventuele tekortkomingen in de organisatie, ondersteuning, noodhulp, reddingsoperaties en medische aspecten van de races aan te pakken".

De organisatie "dringt aan op de implementatie van alle maatregelen" met betrekking tot de bovengenoemde aspecten.

Eerbetoon aan Hartog bij Race 2

Race 2 op het Shanghai International Circuit werd deze zondagmiddag zonder verdere problemen verreden, maar uiteraard zonder de GT3-bolides van FIST Team AAI en TBC by 610Racing. Als eerbetoon aan de heldendaad van Hartog, waren zijn naam en de Nederlandse vlag op elke auto van de concurrentie te zien.

Teams put Loek Hartog's name as well as the Dutch flag on their cars today for Race 2 at Shanghai as a tribute to his heroic actions yesterday.



📸 Luo Kailuo | #ChinaGT pic.twitter.com/ggz6oRTPWA — Vincent Bruins 🧡 (@VincentJBruins) September 6, 2026

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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