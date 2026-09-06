Antonelli wint sensationele Grand Prix van Italië, Verstappen zeer indrukwekkend derde

Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Italië op sensationele wijze op zijn naam geschreven. De Mercedes-coureur kwam na 53 ronden als eerste over de streep op het iconische circuit van Monza. Kimi Antonelli en Max Verstappen completeerden het podium.

De Grand Prix van Italië op het legendarische circuit van Monza is voor veel rijders een van de hoogtepunten van het Formule 1-seizoen. Onder het toeziend oog van de massaal aanwezege tifosi zorgt de race op de Temple of Speed vrijwel ieder seizoen voor spektakel. Deze editie vond de eerste enorme verrassing al op zaterdag plaats, toen Pierre Gasly in de Alpine op pure pace pole position wist te veroveren. George Russell mocht vanaf de tweede plaats vertrekken, gevolgd door Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Max Verstappen. Dat drietal profiteerde van een gridstraf van drie plaatsen voor Oscar Piastri vanwege een overtreding in de kwalificatie, waardoor hij vanaf P3 werd teruggezet naar de zesde stek.

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Mengelmoes aan bandenstrategieën

Met een buitentemperatuur van maar liefst 32 graden Celsius, was het asfalt onder de Italiaanse zon ten tijde van de start opgewarmd tot 55 graden Celsius. Op de startgrid werd direct een interessant verschil in bandenstrategieën duidelijk. Waar Gasly en Russell op de mediums vertrokken, kozen Hamilton, Leclerc en Verstappen om de eerste stint op de rode sloffen te verrijden. Die mengelmoes aan banden voltrok zich over het hele veld, waarbij Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli en Fernando Alonso op het witte rubber aan de start verschenen.

Getouwtrek bij Ferrari, Russell neemt de leiding over

Gasly hield zijn hoofd koel bij het uitgaan van de rode lampen en behield zijn eerste positie in aanloop naar de eerste bocht. Bij Ferrari werd ondertussen de groeiende rivaliteit tussen Hamilton en Leclerc opnieuw duidelijk, toen de twee zij aan zij door de eerste chicane bewogen. Hamilton kreeg hierbij het nakijken en moest door het grind, waardoor de zevenvoudig wereldkampioen terugviel naar de tiende plaats. Russell maakte bij het ingaan van de tweede ronde gebruik van de slipstream op Gasly en ging bij de Fransman langszij, terwijl Verstappen Leclerc wist te verrassen en de derde positie in de race overnam.

Harde crash voor Leclerc in de vierde ronde

Daarmee was de gifbeker voor de Monegask echter nog niet leeg. Bij het uitkomen van Parabolica in de vierde ronde wilde de Ferrari-coureur vroeg naar zijn gas, waardoor de achterkant van zijn Ferrari uitbrak. Leclerc vloog snoeihard linksaf de muur in, waarmee zijn 'thuisrace' ten einde kwam. Hij wist zonder kleerscheuren en op eigen kracht de auto uit te klimmen, maar het is het zoveelste incident voor Leclerc dit seizoen, die steeds verder onder druk van Hamilton lijkt te komen te staan. Om werkzaamheden aan de baan uit te kunnen voeren, werd de rode vlag gezwaaid. De top vijf was op dit punt Russell, Gasly, Verstappen, Franco Colapinto en Piastri. Antonelli, startend vanaf de negentiende plaats, reed inmiddels twaalfde.

Huge impact for Charles ?



A reminder that he's out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Verstappen en Russell wagen de gok

Ruim een half uur later meldden de overgebleven 21 coureurs zich opnieuw op de startgrid. Omdat er tijdens een rode vlag een reguliere pitstop uitgevoerd mag worden, koos een groot deel van het veld ervoor om te switchen naar de harde band, in een poging de race daarop uit te rijden. Opvallend was dat in de top tien zowel Verstappen als Hamilton ervoor koos om op de mediums te vertrekken. Zij leken er dus niet in te geloven dat de race vanaf hier op één setje van de harde band uitgereden zou kunnen worden.

Verstappen stormt naar voren

Ditmaal was Gasly opnieuw goed weg, maar Russell verdedigde zijn lijn en behield de leiding. Colapinto wist in aanloop naar de eerste bocht Verstappen voorbij te gaan, maar werd bij de tweede chicane vervolgens weer te grazen genomen door de viervoudig wereldkampioen. De Argentijn verremde zich vervolgens en schoot door het grind, waarmee hij terugviel naar de zestiende plaats. Hamilton kende een berestart en schoot van de tiende naar de vierde plaats in een paar bochten tijd. Verstappen gooide bij het opkomen van het rechte stuk zijn batterij in de strijd en ging eenvoudig aan de Alpine van Gasly voorbij, waarmee hij de tweede plaats in de wedstrijd overnam.

Verstappen neemt de leiding in de wedstrijd over

Hamilton had in de tiende ronde de aansluiting bij Gasly gevonden en schoof zo door naar de derde stek, waarna de zevenvoudig wereldkampioen de jacht op Verstappen opende. De Limburger verstond op zijn beurt echter al snel de aansluiting bij Russell, om er op het rechte stuk in de twaalfde ronde aan voorbij te gaan. De viervoudig wereldkampioen nam daarmee de leiding in de wedstrijd over, wetende dat hij - in tegenstelling tot Russell waarschijnlijk - nog een keer naar binnen zou moeten komen voor nieuwe banden. Antonelli, eveneens op de mediums, ging ondertussen aan zowel Hamilton als Piastri voorbij in gevecht om de derde plaats, waarmee de thuisheld al vroeg in de race terug op podiumkoers lag.

Sensational speed from Max ?



And Verstappen takes the lead! #F1 #ItalianGP LAP 12/53 pic.twitter.com/5HJyAKrAWu — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Antonelli profiteert van gevechten voor zijn neus

De Italiaan profiteerde ondertussen van het welbekende 'gejojo' tussen Verstappen en Russell, waarbij laatstgenoemde in de vijftiende ronde de leiding weer terugpakte. Slechts een ronde later wist ook Antonelli aan Verstappen voorbij te gaan, omdat de Nederlander zijn batterij had leeggetrokken in zijn verdediging op Russell. Ook staken er wederom problemen aan de RB22 de kop op: "De achterkant is weer compleet naar de kloten", zo klonk het over de boordradio. Na achttien ronden zette Antonelli de aanval op Russell in op het rechte stuk, om bij het aanremmen vervolgens aan zijn teammaat voorbij te gaan. Komend vanaf de negentiende positie, nam de leider in het wereldkampioenschap daar ook de leiding in de wedstrijd over. Lang hield hij die positie in deze fase echter niet vast, want ook nu was het weer constant stuivertje wisselen tussen de twee Mercedes-coureurs, waarbij Russell al snel weer op kop lag.

Virtual Safety Car speelt belangrijke rol

Uit angst voor Verstappen besloot Mercedes opnieuw in te grijpen met teamorders. Russell kreeg de kans om zo snel mogelijk een gat naar de Nederlander op te bouwen, anders moest hij Antonelli voorbij laten. Na 28 ronden werd de wedstrijd opnieuw op zijn kop gezet. De Aston Martin van Lance Stroll viel stil, waarna de Canadees in het gras bij bocht twee parkeerde. Met een Virtual Safety Car tot gevolg dook een groot deel van het veld naar binnen voor een pitstop. Zo ook Antonelli en Verstappen. Met nog 24 ronden te gaan bestond de top op dit punt uit Russell, Piastri, Hamilton, Norris, Gasly, Antonelli, Verstappen, Arvid Lindblad, Yuki Tsunoda en Colapinto. Piastri en Norris bleven buiten tijdens de VSC, terwijl Antonelli voor de mediums ging, waar Verstappen naar de harde band overstapte.

Verstappen verliest plotseling zijn snelheid

In de 37ste ronde lag Antonelli terug op de tweede plaats, ruim acht seconden achter Russell. Verstappen lag ondertussen op P4, anderhalve seconde achter Piastri. Lang had de 28-jarige coureur niet nodig om dat gat te dichten, want slechts twee ronden later stak hij Piastri voorbij bij het aanremmen voor de tweede chicane. Verstappen verloor vervolgens echter plots enorm veel pace in de Red Bull, waardoor hij aan het touwtrekken kwam met Piastri, in plaats van dat hij met Antonelli naar Russell toe kon rijden.

Antonelli wint op sensationele wijze

Antonelli zette zijn jacht ondertussen voort, en met succes. Waar de harde banden van Russell met nog zo'n tien ronden te gaan geen rubber meer over hadden, bleef Antonelli zijn rondetijden aanscherpen. In de 49ste ronde opende de twintigjarige coureur de aanval in de eerste chicane, maar dat eindigde bijna in tranen. Antonelli probeerde buitenom te gaan, maar Russell verremde zich. Antonelli moest zodoende uitwijken en onderstuurde het grind in. Hij wist zijn weg te vervolgen en de aansluiting snel weer te vinden, maar moest de aanval opnieuw inzetten. Een ronde later lukte dit, waarna Antonelli zijn inhaalrace compleet maakte. Russell werd tweede, Verstappen derde. Norris en Piastri completeerden de top vijf.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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