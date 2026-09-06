Hoewel George Russell lange tijd aan de leiding van de Grand Prix van Italië lag, is het teamgenoot Kimi Antonelli die er met de zege vandoor is gegaan. De Engelsman is achteraf teleurgesteld en

Pierre Gasly vertrok zondagmiddag vanaf pole position in Italië, maar lang kon hij niet genieten van zijn eerste plek. Na de neutralisatie die door de crash van Charles Leclerc werd veroorzaakt, was het Russell die vervolgens vanaf de eerste plek mocht starten. Al snel kwam Antonelli eraan, die achteraan de grid moest starten vanwege een motorwissel. De jongeling kende een zogeheten jojo-gevecht met zijn teamgenoot en kreeg daarna te horen dat hij vooral achter zijn teamgenoot moest blijven. Daar waar Antonelli tijdens de VSC voor de uitvalbeurt van Lance Stroll vers rubber ging halen, bleef Russell buiten. In de slotfase van de race kon Russell zich echter niet verdedigen ten opzichte van Antonelli en werd hij verschalkt door de kampioenschapsleider.

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'Was hier graag als eerste over de streep gekomen'

Russell moet zijn teleurstelling inslikken, maar kan wel zijn teamgenoot in het zonnetje zetten: "Grote felicitatie aan Antonelli. Toen ik aan het begin van de race keek, zag ik hem al rond de top tien. Toen wist ik dat hij ging meedoen. Het zag er sowieso als een sterke race voor ons uit." Daar waar Antonelli uiteindelijk een tweestopper had, bleef Russell op de harde banden staan: "Ik had gewoon veel moeite met de banden richting het einde. We hebben de hele race op dat ene setje harde banden gedaan. Het was al positiever dan voor de zomerstop. We hebben veel bereikt, maar ik was hier graag als eerste over de streep gekomen."

Russell was verrast door keuze Mercedes voor pitstop Antonelli

Tijdens de VSC ging Antonelli naar binnen, Russell bleef op zijn oudere hards staan: "Ik dacht dat we allebei buiten zouden blijven. Ik was toch wel verrast dat hij naar binnen ging. Aan het einde van de dag was het gewoon een grote gok. Op dat moment wist het team niet welke strategie beter was. Het was logisch om de auto's te splitten. Kimi had een goeie snelheid en heeft het goed gedaan."

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